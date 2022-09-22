https://ria.ru/20220922/vsu-1818778318.html

"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров

"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров - РИА Новости, 22.09.2022

"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории трещит по швам. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:07

2022-09-22T19:07

2022-09-22T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

россия

украина

вооруженные силы украины

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 22 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории трещит по швам."Противник прекрасно осведомлён о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. "Знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220917/putin-1817477510.html

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Кирилл Волков

в мире, рамзан кадыров, россия, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр