Рейтинг@Mail.ru
"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/vsu-1818778318.html
"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров
"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров - РИА Новости, 22.09.2022
"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории трещит по швам. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:07
2022-09-22T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
россия
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 22 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории трещит по швам."Противник прекрасно осведомлён о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. "Знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220917/putin-1817477510.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рамзан кадыров, россия, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
19:07 22.09.2022
 
"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" украинских войск уже трещит по швам

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 22 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории трещит по швам.
"Противник прекрасно осведомлён о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. "Знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 00:44Специальная военная операция на Украине
Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала