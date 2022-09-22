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"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров
"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров - РИА Новости, 22.09.2022
"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории трещит по швам. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:07
2022-09-22T19:07
2022-09-22T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
россия
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 22 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории трещит по швам."Противник прекрасно осведомлён о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. "Знаменитое контрнаступление" ВСУ на освобождённые территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Контрнаступление" ВСУ трещит по швам, заявил Кадыров
Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" украинских войск уже трещит по швам