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Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина - РИА Новости, 22.09.2022
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Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина
Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина - РИА Новости, 22.09.2022
Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса была отменена после обращения президента России Владимира Путина... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:51
2022-09-22T19:11
в мире
кипр
россия
сергей лавров
никос анастасиадис
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса была отменена после обращения президента России Владимира Путина в среду и указаний со стороны ЕС по отмене двусторонних контактов с Российской Федерацией, сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на представителя кипрского правительства.Встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг, подчеркнул представитель правительства радиовещательной корпорации CyBC.Как отмечает издание, Кипр также намерен присоединиться к мерам, которые хотят предпринять против России западные государства в качестве реакции на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Этот вопрос рассматривается как особенно серьезный, определенно будет много реакций, возможно, с новыми санкциями", — заявил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
https://ria.ru/20220922/zakharova-1818588446.html
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в мире, кипр, россия, сергей лавров, никос анастасиадис
В мире, Кипр, Россия, Сергей Лавров, Никос Анастасиадис
13:51 22.09.2022 (обновлено: 19:11 22.09.2022)
 
Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина

Встречу Лаврова и президента Кипра отменили после обращения Путина о частичной мобилизации

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса была отменена после обращения президента России Владимира Путина в среду и указаний со стороны ЕС по отмене двусторонних контактов с Российской Федерацией, сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на представителя кипрского правительства.
Встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг, подчеркнул представитель правительства радиовещательной корпорации CyBC.
Как отмечает издание, Кипр также намерен присоединиться к мерам, которые хотят предпринять против России западные государства в качестве реакции на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Этот вопрос рассматривается как особенно серьезный, определенно будет много реакций, возможно, с новыми санкциями", — заявил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.
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Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
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В миреКипрРоссияСергей ЛавровНикос Анастасиадис
 
 
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