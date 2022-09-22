13:51 22.09.2022 (обновлено: 19:11 22.09.2022)
Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина
Встречу Лаврова и президента Кипра отменили после обращения Путина о частичной мобилизации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса была отменена после обращения президента России Владимира Путина в среду и указаний со стороны ЕС по отмене двусторонних контактов с Российской Федерацией, сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на представителя кипрского правительства.
Встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг, подчеркнул представитель правительства радиовещательной корпорации CyBC.
Как отмечает издание, Кипр также намерен присоединиться к мерам, которые хотят предпринять против России западные государства в качестве реакции на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Этот вопрос рассматривается как особенно серьезный, определенно будет много реакций, возможно, с новыми санкциями", — заявил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.