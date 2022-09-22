https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818671744.html

Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина

Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина - РИА Новости, 22.09.2022

Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса была отменена после обращения президента России Владимира Путина... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:51

2022-09-22T13:51

2022-09-22T19:11

в мире

кипр

россия

сергей лавров

никос анастасиадис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса была отменена после обращения президента России Владимира Путина в среду и указаний со стороны ЕС по отмене двусторонних контактов с Российской Федерацией, сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на представителя кипрского правительства.Встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг, подчеркнул представитель правительства радиовещательной корпорации CyBC.Как отмечает издание, Кипр также намерен присоединиться к мерам, которые хотят предпринять против России западные государства в качестве реакции на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Этот вопрос рассматривается как особенно серьезный, определенно будет много реакций, возможно, с новыми санкциями", — заявил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.Лавров в среду прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что у Лаврова в Нью-Йорке запланировано выступление на заседании самой Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.

https://ria.ru/20220922/zakharova-1818588446.html

https://ria.ru/20220922/rossiya-1818573465.html

кипр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кипр, россия, сергей лавров, никос анастасиадис