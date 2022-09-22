https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818571560.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Карлуш Альберту Франса проводят встречу в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T00:27

2022-09-22T00:27

2022-09-22T00:27

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Карлуш Альберту Франса проводят встречу в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости."Как всегда, суматошная и плотная (программа). Хотя здесь и собрались все, но движемся мы в разные стороны. Да, (ООН - ред.) уже как второй дом, но дом, который изменился", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Бразилии.Лавров до назначения министром в 2004 году в течение десяти лет занимал должность постпреда РФ при ООН, а также традиционно почти каждый год возглавляет делегацию России на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи.

https://ria.ru/20220921/davlenie-1818537233.html

россия

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сергей лавров, россия, бразилия, оон