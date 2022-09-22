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Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН
Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Карлуш Альберту Франса проводят встречу в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T00:27
2022-09-22T00:27
2022-09-22T00:27
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Карлуш Альберту Франса проводят встречу в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости."Как всегда, суматошная и плотная (программа). Хотя здесь и собрались все, но движемся мы в разные стороны. Да, (ООН - ред.) уже как второй дом, но дом, который изменился", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Бразилии.Лавров до назначения министром в 2004 году в течение десяти лет занимал должность постпреда РФ при ООН, а также традиционно почти каждый год возглавляет делегацию России на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, бразилия, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, Бразилия, ООН
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН
Министр иностранных дел Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии Франса в Нью-Йорке