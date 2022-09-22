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Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/voyska-1818580309.html
Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу
Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу - РИА Новости, 22.09.2022
Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу
Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:07
2022-09-22T05:01
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об успешном отражении наступления, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил."Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут", - сказал Стремоусов.Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска потеряли при попытке контратаки в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области более 200 солдат и 21 единицу военной техники. Ранее активист николаевского подполья рассказал РИА Новости, что местные больницы забиты раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Регионы готовятся провести референдумы о вхождении в состав России.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818484184.html
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Запорожская область
03:07 22.09.2022 (обновлено: 05:01 22.09.2022)
 
Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов заявил, что украинские войска утратили ударную силу

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об успешном отражении наступления, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
"Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы", - сказал Стремоусов.
По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил.
"Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут", - сказал Стремоусов.
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Вчера, 17:24Специальная военная операция на Украине
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Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска потеряли при попытке контратаки в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области более 200 солдат и 21 единицу военной техники.
Ранее активист николаевского подполья рассказал РИА Новости, что местные больницы забиты раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Регионы готовятся провести референдумы о вхождении в состав России.
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20 сентября, 13:59Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияЗапорожская область
 
 
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