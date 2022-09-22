https://ria.ru/20220922/voyska-1818580309.html
Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу
Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу - РИА Новости, 22.09.2022
Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу
Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:07
2022-09-22T03:07
2022-09-22T05:01
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об успешном отражении наступления, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил."Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут", - сказал Стремоусов.Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска потеряли при попытке контратаки в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области более 200 солдат и 21 единицу военной техники. Ранее активист николаевского подполья рассказал РИА Новости, что местные больницы забиты раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Регионы готовятся провести референдумы о вхождении в состав России.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818484184.html
https://ria.ru/20220920/ukraina-1818130614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Запорожская область
03:07 22.09.2022 (обновлено: 05:01 22.09.2022)
Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов заявил, что украинские войска утратили ударную силу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об успешном отражении наступления, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
"Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы", - сказал Стремоусов.
По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил.
"Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут", - сказал Стремоусов.
Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска потеряли при попытке контратаки в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области более 200 солдат и 21 единицу военной техники.
Ранее активист николаевского подполья рассказал РИА Новости, что местные больницы забиты раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Регионы готовятся провести референдумы о вхождении в состав России.