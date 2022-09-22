https://ria.ru/20220922/voyska-1818580309.html

Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу

Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу - РИА Новости, 22.09.2022

Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу

Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T03:07

2022-09-22T03:07

2022-09-22T05:01

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:2135:1202_1920x0_80_0_0_0cdd2c4a23f3cd61f75dcc4a11bae8f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об успешном отражении наступления, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил."Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут", - сказал Стремоусов.Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска потеряли при попытке контратаки в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области более 200 солдат и 21 единицу военной техники. Ранее активист николаевского подполья рассказал РИА Новости, что местные больницы забиты раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Регионы готовятся провести референдумы о вхождении в состав России.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818484184.html

https://ria.ru/20220920/ukraina-1818130614.html

херсонская область

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, запорожская область