https://ria.ru/20220922/voyna-1818642538.html

Умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны

Умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.09.2022

Умерла старейшая в России участница Великой Отечественной войны

Скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:28

2022-09-22T12:28

2022-09-22T12:28

общество

александр моор

россия

тюменская область

великая отечественная война (1941-1945)

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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Согласно данным на сайте Книги рекордов России, она имела наибольший возраст участницы Великой Отечественной войны в стране."Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.Александра Васильевна Чебаненко родилась 10 марта 1917 года в селе Богоявленское (с 1963 года — Долгово) Земетченского района Пензенской области. Служила в армии с 26 июня 1941 года по 26 января 1946 года. Была ранена. Участвовала в освобождении Киева, Ворошиловграда в составе 117-й, 237-й гвардейской дивизии, 1-го и 4-го Украинского фронтов. Старшиной медицинской службы победу встретила в Германии. Награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". После демобилизации работала на заводе "Запорожсталь", затем переехала в посёлок Междуреченский Кондинского района Тюменской области, после проживала в Тюмени, сообщили РИА Новости в департаменте социального развития Тюменской области.

https://ria.ru/20220325/pamyat-1780095858.html

россия

тюменская область

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Кирилл Волков

общество, александр моор, россия, тюменская область, великая отечественная война (1941-1945)