https://ria.ru/20220922/voditeli-1818571113.html

МВД опровергло данные, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы

МВД опровергло данные, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы - РИА Новости, 22.09.2022

МВД опровергло данные, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы

МВД России опровергло появившуюся в соцсетях информацию об "указе", согласно которому полицейские якобы должны будут останавливать машины с мужчинами за рулем и РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T00:14

2022-09-22T00:14

2022-09-22T05:29

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. МВД России опровергло появившуюся в соцсетях информацию об "указе", согласно которому полицейские якобы должны будут останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять их к "представителям военных комиссариатов", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Как следует из скана фейкового "указания", полиции якобы поручили "производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола. После проверки документов направлять их к представителям военных комиссариатов".В связи с этим МВД призывает СМИ и пользователей интернета быть внимательными и бдительными и использовать только официальную информацию.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, частичная мобилизация в россии, общество