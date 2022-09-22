https://ria.ru/20220922/voditeli-1818571113.html
МВД опровергло данные, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы
МВД опровергло данные, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы - РИА Новости, 22.09.2022
МВД опровергло данные, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы
МВД России опровергло появившуюся в соцсетях информацию об "указе", согласно которому полицейские якобы должны будут останавливать машины с мужчинами за рулем и РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T00:14
2022-09-22T00:14
2022-09-22T05:29
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. МВД России опровергло появившуюся в соцсетях информацию об "указе", согласно которому полицейские якобы должны будут останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять их к "представителям военных комиссариатов", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Как следует из скана фейкового "указания", полиции якобы поручили "производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола. После проверки документов направлять их к представителям военных комиссариатов".В связи с этим МВД призывает СМИ и пользователей интернета быть внимательными и бдительными и использовать только официальную информацию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
00:14 22.09.2022 (обновлено: 05:29 22.09.2022)
МВД опровергло данные, что мужчин за рулем будут направлять в военкоматы
МВД России опровергло информацию о направлении в военкоматы мужчин за рулем