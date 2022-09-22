https://ria.ru/20220922/vks-1818638228.html
ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области
ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 22.09.2022
ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области
ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:14
2022-09-22T12:14
2022-09-22T12:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Россия
ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области
Минобороны: ВКС России уничтожили до ста боевиков и РСЗО HIMARS в Харьковской области