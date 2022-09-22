https://ria.ru/20220922/vks-1818638228.html

ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области

ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области - РИА Новости, 22.09.2022

ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Харьковской области

ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:14

2022-09-22T12:14

2022-09-22T12:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, россия