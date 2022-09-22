https://ria.ru/20220922/vkontakte-1818705614.html
"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети
"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети - РИА Новости, 22.09.2022
"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети
Социальная сеть "ВКонтакте" запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети, заявил во... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:36
2022-09-22T15:36
2022-09-22T15:36
общество
технологии
владимир кириенко
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети, заявил во время форума Kazan Digital Week 2022 генеральный директор VK, которой принадлежит соцсеть, Владимир Кириенко."Мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время стартуют в федеральном масштабе. Первый сервис - мини-апп "Здоровье" в виде приложения внутри социальной сети. Пользователю будет доступна возможность, не выходя из социальной сети, записаться на приём к врачу. Полная бесшовная интеграция с "Госуслугами". Функционал позволяет сделать такую же запись, которая сегодня доступна на портале госуслуг", - сказал Кириенко.Также "ВКонтакте" запускает сервис "Авто" для быстрого доступа к СТС.
https://ria.ru/20220916/soobschestva-1817303227.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5aeee8ca28757bcaea631c8eb56312fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, владимир кириенко, вконтакте
Общество, Технологии, Владимир Кириенко, ВКонтакте
"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети
"ВКонтакте" запустит интегрированное с "Госуслугами" мини-приложение для записи к врачу
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети, заявил во время форума Kazan Digital Week 2022 генеральный директор VK, которой принадлежит соцсеть, Владимир Кириенко.
"Мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время стартуют в федеральном масштабе. Первый сервис - мини-апп "Здоровье" в виде приложения внутри социальной сети. Пользователю будет доступна возможность, не выходя из социальной сети, записаться на приём к врачу. Полная бесшовная интеграция с "Госуслугами". Функционал позволяет сделать такую же запись, которая сегодня доступна на портале госуслуг", - сказал Кириенко.
Также "ВКонтакте"
запускает сервис "Авто" для быстрого доступа к СТС.