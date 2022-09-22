https://ria.ru/20220922/vkontakte-1818705614.html

"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети

"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети - РИА Новости, 22.09.2022

"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети

Социальная сеть "ВКонтакте" запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети, заявил во... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:36

2022-09-22T15:36

2022-09-22T15:36

общество

технологии

владимир кириенко

вконтакте

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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети, заявил во время форума Kazan Digital Week 2022 генеральный директор VK, которой принадлежит соцсеть, Владимир Кириенко."Мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время стартуют в федеральном масштабе. Первый сервис - мини-апп "Здоровье" в виде приложения внутри социальной сети. Пользователю будет доступна возможность, не выходя из социальной сети, записаться на приём к врачу. Полная бесшовная интеграция с "Госуслугами". Функционал позволяет сделать такую же запись, которая сегодня доступна на портале госуслуг", - сказал Кириенко.Также "ВКонтакте" запускает сервис "Авто" для быстрого доступа к СТС.

https://ria.ru/20220916/soobschestva-1817303227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, владимир кириенко, вконтакте