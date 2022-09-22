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"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети - РИА Новости, 22.09.2022
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"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети
"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети - РИА Новости, 22.09.2022
"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети
Социальная сеть "ВКонтакте" запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети, заявил во... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:36
2022-09-22T15:36
общество
технологии
владимир кириенко
вконтакте
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети, заявил во время форума Kazan Digital Week 2022 генеральный директор VK, которой принадлежит соцсеть, Владимир Кириенко."Мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время стартуют в федеральном масштабе. Первый сервис - мини-апп "Здоровье" в виде приложения внутри социальной сети. Пользователю будет доступна возможность, не выходя из социальной сети, записаться на приём к врачу. Полная бесшовная интеграция с "Госуслугами". Функционал позволяет сделать такую же запись, которая сегодня доступна на портале госуслуг", - сказал Кириенко.Также "ВКонтакте" запускает сервис "Авто" для быстрого доступа к СТС.
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общество, технологии, владимир кириенко, вконтакте
Общество, Технологии, Владимир Кириенко, ВКонтакте
15:36 22.09.2022
 
"ВКонтакте" запустит мини-приложение для записи к врачу в соцсети

"ВКонтакте" запустит интегрированное с "Госуслугами" мини-приложение для записи к врачу

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" запустит мини-приложение "Здоровье", благодаря которому пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети, заявил во время форума Kazan Digital Week 2022 генеральный директор VK, которой принадлежит соцсеть, Владимир Кириенко.
"Мы определили два ключевых сервиса, которые в ближайшее время стартуют в федеральном масштабе. Первый сервис - мини-апп "Здоровье" в виде приложения внутри социальной сети. Пользователю будет доступна возможность, не выходя из социальной сети, записаться на приём к врачу. Полная бесшовная интеграция с "Госуслугами". Функционал позволяет сделать такую же запись, которая сегодня доступна на портале госуслуг", - сказал Кириенко.
Также "ВКонтакте" запускает сервис "Авто" для быстрого доступа к СТС.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 15:46
Более восьми тысяч госучреждений подтвердили свои сообщества в "ВКонтакте"
 
ОбществоТехнологииВладимир КириенкоВКонтакте
 
 
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