https://ria.ru/20220922/vklad-1818648063.html

В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах

В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах - РИА Новости, 22.09.2022

В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах

Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах готовится, они могут быть сроком от 3 лет под более высокий процент, заявил РИА Новости в кулуарах XIX... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:43

2022-09-22T12:43

2022-09-22T12:43

экономика

анатолий аксаков

алексей моисеев

россия

госдума рф

агентство по страхованию вкладов

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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах готовится, они могут быть сроком от 3 лет под более высокий процент, заявил РИА Новости в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Да", - ответил он на вопрос о том, готовится ли сейчас законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах.При этом Аксаков отметил, что пока такой законопроект не внесен в Госдуму."Это должны быть долгосрочные вклады, соответственно, так скажем, больше трех лет, тогда они могут быть безотзывными. Но по ним проценты могут быть выше, естественно", - добавил глава комитета.Безотзывные вклады не дают вкладчику досрочно снять часть средств или закрыть свой счет - для этого нужно дождаться окончания срока договора. Сегодня в РФ таких вкладов нет, вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому требованию.Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин России хотел бы появления в банковской системе безотзывных вкладов, которые при этом полностью покрывались бы "страховкой" АСВ.

https://ria.ru/20220916/vklady-1817142654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, анатолий аксаков, алексей моисеев, россия, госдума рф, агентство по страхованию вкладов