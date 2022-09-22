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В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах - РИА Новости, 22.09.2022
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В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах
В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах - РИА Новости, 22.09.2022
В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах
Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах готовится, они могут быть сроком от 3 лет под более высокий процент, заявил РИА Новости в кулуарах XIX... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:43
2022-09-22T12:43
экономика
анатолий аксаков
алексей моисеев
россия
госдума рф
агентство по страхованию вкладов
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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах готовится, они могут быть сроком от 3 лет под более высокий процент, заявил РИА Новости в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Да", - ответил он на вопрос о том, готовится ли сейчас законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах.При этом Аксаков отметил, что пока такой законопроект не внесен в Госдуму."Это должны быть долгосрочные вклады, соответственно, так скажем, больше трех лет, тогда они могут быть безотзывными. Но по ним проценты могут быть выше, естественно", - добавил глава комитета.Безотзывные вклады не дают вкладчику досрочно снять часть средств или закрыть свой счет - для этого нужно дождаться окончания срока договора. Сегодня в РФ таких вкладов нет, вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому требованию.Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин России хотел бы появления в банковской системе безотзывных вкладов, которые при этом полностью покрывались бы "страховкой" АСВ.
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экономика, анатолий аксаков, алексей моисеев, россия, госдума рф, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Анатолий Аксаков, Алексей Моисеев, Россия, Госдума РФ, Агентство по страхованию вкладов
12:43 22.09.2022
 
В Госдуме готовят проект о безотзывных долгосрочных вкладах

Аксаков: в Госдуме готовят проект о безотзывных вкладах сроком от трех лет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкНадпись "Вклады"
Надпись Вклады - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады"
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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах готовится, они могут быть сроком от 3 лет под более высокий процент, заявил РИА Новости в кулуарах XIX Международного банковского форума "Банки России - XXI век" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Да", - ответил он на вопрос о том, готовится ли сейчас законопроект о безотзывных долгосрочных вкладах.
При этом Аксаков отметил, что пока такой законопроект не внесен в Госдуму.
"Это должны быть долгосрочные вклады, соответственно, так скажем, больше трех лет, тогда они могут быть безотзывными. Но по ним проценты могут быть выше, естественно", - добавил глава комитета.
Безотзывные вклады не дают вкладчику досрочно снять часть средств или закрыть свой счет - для этого нужно дождаться окончания срока договора. Сегодня в РФ таких вкладов нет, вкладчики могут забрать свои средства в любой момент, а банк обязан их вернуть по первому требованию.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин России хотел бы появления в банковской системе безотзывных вкладов, которые при этом полностью покрывались бы "страховкой" АСВ.
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ЭкономикаАнатолий АксаковАлексей МоисеевРоссияГосдума РФАгентство по страхованию вкладов
 
 
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