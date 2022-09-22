https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html

В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации

В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации

ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации в России, заявила представитель ЕК... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T13:55

2022-09-22T13:55

2022-09-23T00:36

визы

в мире

россия

евросоюз

еврокомиссия

частичная мобилизация в россии

европа

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации в России, заявила представитель ЕК Анита Хипер, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности пересмотра Брюсселем ограничений против Москвы.Хипер назвала ситуацию "беспрецедентной", заметив необходимость учитывать геополитические аспекты, и сообщила, что ситуация сейчас оценивается для "оказания поддержки".Как заявила чиновница, вопрос выдачи гуманитарных виз должен изучаться в индивидуальном порядке. В то же время она напомнила, что шенгенское соглашение предусматривает отказ в выдаче виз из соображений безопасности.Страны ЕС 1 сентября договорились приостановить упрощенный порядок выдачи виз россиянам, а также разрешили граничащим с Россией странам ограничивать въезд россиян на национальном уровне.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в ходе которой планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/finlyandiya-1818564045.html

https://ria.ru/20220922/vizy-1818577495.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, частичная мобилизация в россии, европа, новости - туризм