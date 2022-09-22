https://ria.ru/20220922/vizy-1818672513.html
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации
ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации в России, заявила представитель ЕК... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T13:55
2022-09-22T13:55
2022-09-23T00:36
визы
в мире
россия
евросоюз
еврокомиссия
частичная мобилизация в россии
европа
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации в России, заявила представитель ЕК Анита Хипер, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности пересмотра Брюсселем ограничений против Москвы.Хипер назвала ситуацию "беспрецедентной", заметив необходимость учитывать геополитические аспекты, и сообщила, что ситуация сейчас оценивается для "оказания поддержки".Как заявила чиновница, вопрос выдачи гуманитарных виз должен изучаться в индивидуальном порядке. В то же время она напомнила, что шенгенское соглашение предусматривает отказ в выдаче виз из соображений безопасности.Страны ЕС 1 сентября договорились приостановить упрощенный порядок выдачи виз россиянам, а также разрешили граничащим с Россией странам ограничивать въезд россиян на национальном уровне.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в ходе которой планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/finlyandiya-1818564045.html
https://ria.ru/20220922/vizy-1818577495.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
визы, в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, частичная мобилизация в россии, европа, новости - туризм
Визы, В мире, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Частичная мобилизация в России, Европа, Новости - Туризм
13:55 22.09.2022 (обновлено: 00:36 23.09.2022)
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации
ЕК обсуждает со странами ЕС гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации в России, заявила представитель ЕК Анита Хипер, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности пересмотра Брюсселем ограничений против Москвы.
Хипер назвала ситуацию "беспрецедентной", заметив необходимость учитывать геополитические аспекты, и сообщила, что ситуация сейчас оценивается для "оказания поддержки".
Как заявила чиновница, вопрос выдачи гуманитарных виз должен изучаться в индивидуальном порядке. В то же время она напомнила, что шенгенское соглашение предусматривает отказ в выдаче виз из соображений безопасности.
Страны ЕС 1 сентября договорились приостановить упрощенный порядок выдачи виз россиянам, а также разрешили граничащим с Россией странам ограничивать въезд россиян на национальном уровне.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в ходе которой планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.