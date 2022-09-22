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В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации
ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации в России, заявила представитель ЕК... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T13:55
2022-09-23T00:36
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россия
евросоюз
еврокомиссия
частичная мобилизация в россии
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новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации в России, заявила представитель ЕК Анита Хипер, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности пересмотра Брюсселем ограничений против Москвы.Хипер назвала ситуацию "беспрецедентной", заметив необходимость учитывать геополитические аспекты, и сообщила, что ситуация сейчас оценивается для "оказания поддержки".Как заявила чиновница, вопрос выдачи гуманитарных виз должен изучаться в индивидуальном порядке. В то же время она напомнила, что шенгенское соглашение предусматривает отказ в выдаче виз из соображений безопасности.Страны ЕС 1 сентября договорились приостановить упрощенный порядок выдачи виз россиянам, а также разрешили граничащим с Россией странам ограничивать въезд россиян на национальном уровне.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в ходе которой планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/finlyandiya-1818564045.html
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визы, в мире, россия, евросоюз, еврокомиссия, частичная мобилизация в россии, европа, новости - туризм
Визы, В мире, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Частичная мобилизация в России, Европа, Новости - Туризм
13:55 22.09.2022 (обновлено: 00:36 23.09.2022)
 
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации

ЕК обсуждает со странами ЕС гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. ЕК обсуждает со странами Евросоюза возможность выдачи виз россиянам в гуманитарных целях после начала частичной мобилизации в России, заявила представитель ЕК Анита Хипер, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности пересмотра Брюсселем ограничений против Москвы.
Хипер назвала ситуацию "беспрецедентной", заметив необходимость учитывать геополитические аспекты, и сообщила, что ситуация сейчас оценивается для "оказания поддержки".
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 22:32Туризм
Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян
Как заявила чиновница, вопрос выдачи гуманитарных виз должен изучаться в индивидуальном порядке. В то же время она напомнила, что шенгенское соглашение предусматривает отказ в выдаче виз из соображений безопасности.
Страны ЕС 1 сентября договорились приостановить упрощенный порядок выдачи виз россиянам, а также разрешили граничащим с Россией странам ограничивать въезд россиян на национальном уровне.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в ходе которой планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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