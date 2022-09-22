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Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы

Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН про американские визы. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T01:50

2022-09-22T01:50

2022-09-22T02:13

в мире

сергей лавров

россия

оон

генеральная ассамблея оон

египет

нью-йорк (город)

самех шукри

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН про американские визы.В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. "В воскресенье, но у меня не было проблем с визой", - сказал со смехом Шукри.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Америкой, своего воздушного пространства для российских самолетов.

https://ria.ru/20220921/shveytsariya-1818553078.html

россия

египет

нью-йорк (город)

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Максим Горбачев

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