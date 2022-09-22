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Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы
Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН про американские визы. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:50
2022-09-22T01:50
2022-09-22T02:13
в мире
сергей лавров
россия
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генеральная ассамблея оон
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самех шукри
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН про американские визы.В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. "В воскресенье, но у меня не было проблем с визой", - сказал со смехом Шукри.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Америкой, своего воздушного пространства для российских самолетов.
https://ria.ru/20220921/shveytsariya-1818553078.html
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РИА Новости
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в мире, сергей лавров, россия, оон, генеральная ассамблея оон, египет, нью-йорк (город), самех шукри
В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Египет, Нью-Йорк (город), Самех Шукри
01:50 22.09.2022 (обновлено: 02:13 22.09.2022)
Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы
Глава МИД Лавров на встрече с коллегой из Египта Шукри пошутил про американские визы