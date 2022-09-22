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Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы - РИА Новости, 22.09.2022
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Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы
Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН про американские визы. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:50
2022-09-22T02:13
в мире
сергей лавров
россия
оон
генеральная ассамблея оон
египет
нью-йорк (город)
самех шукри
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН про американские визы.В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. "В воскресенье, но у меня не было проблем с визой", - сказал со смехом Шукри.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Америкой, своего воздушного пространства для российских самолетов.
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россия
египет
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в мире, сергей лавров, россия, оон, генеральная ассамблея оон, египет, нью-йорк (город), самех шукри
В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Египет, Нью-Йорк (город), Самех Шукри
01:50 22.09.2022 (обновлено: 02:13 22.09.2022)
 
Лавров пошутил на встрече с главой МИД Египта про американские визы

Глава МИД Лавров на встрече с коллегой из Египта Шукри пошутил про американские визы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН про американские визы.
В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. "В воскресенье, но у меня не было проблем с визой", - сказал со смехом Шукри.
"У меня тоже", - пошутил в ответ Лавров.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что двум членам российской делегации не дали визы в США для участия в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Америкой, своего воздушного пространства для российских самолетов.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 21:09
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства
 
В миреСергей ЛавровРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНЕгипетНью-Йорк (город)Самех Шукри
 
 
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