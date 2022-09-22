https://ria.ru/20220922/vezd-1818621498.html

В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума

В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума - РИА Новости, 22.09.2022

В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума

Въезд и выезд в городах Запорожской области будут взяты под особый контроль на время проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:20

2022-09-22T11:20

2022-09-22T11:20

в мире

евгений балицкий

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Въезд и выезд в городах Запорожской области будут взяты под особый контроль на время проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Города в Запорожской области на время референдума будут взяты под особый контроль на въезд и выезд, чтобы не прорвались какие-то ДРГ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Каждая группа для подомового голосования будет сопровождаться сотрудниками полиции, проверено оборудование на участках для голосования, работают кинологи, добавил он.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях