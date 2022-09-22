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В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума - РИА Новости, 22.09.2022
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В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума
В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума - РИА Новости, 22.09.2022
В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума
Въезд и выезд в городах Запорожской области будут взяты под особый контроль на время проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:20
2022-09-22T11:20
в мире
евгений балицкий
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Въезд и выезд в городах Запорожской области будут взяты под особый контроль на время проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Города в Запорожской области на время референдума будут взяты под особый контроль на въезд и выезд, чтобы не прорвались какие-то ДРГ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Каждая группа для подомового голосования будет сопровождаться сотрудниками полиции, проверено оборудование на участках для голосования, работают кинологи, добавил он.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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в мире, евгений балицкий, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
11:20 22.09.2022
 
В Запорожье возьмут под контроль въезд в города на время референдума

Балицкий: въезд в города Запорожской области возьмут под контроль на время референдума

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Мелитополе
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Въезд и выезд в городах Запорожской области будут взяты под особый контроль на время проведения референдума, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Города в Запорожской области на время референдума будут взяты под особый контроль на въезд и выезд, чтобы не прорвались какие-то ДРГ", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Каждая группа для подомового голосования будет сопровождаться сотрудниками полиции, проверено оборудование на участках для голосования, работают кинологи, добавил он.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.
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В миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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