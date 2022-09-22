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Источник: ЕС может отменить право вето по вопросам, касающимся России - РИА Новости, 22.09.2022
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Источник: ЕС может отменить право вето по вопросам, касающимся России
Источник: ЕС может отменить право вето по вопросам, касающимся России - РИА Новости, 22.09.2022
Источник: ЕС может отменить право вето по вопросам, касающимся России
Евросоюз расширит санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и отменить право вето при голосовании по... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:07
2022-09-22T02:20
евросоюз
россия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Евросоюз расширит санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и отменить право вето при голосовании по вопросам, касающимся России, после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране, сообщил РИА Новости источник в ЕС.В новый пакет санкций войдут ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва в ответ может сократить поставки топлива.."Комиссия на данном этапе ищет формат осуществления этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето... Хотя комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление... санкций", - добавил источник.По его словам, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, а, возможно, 28 сентября.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. В Москве в ответ предупредили, что страны, которые прибегнут к этой мере, останутся без российских нефтепродуктов.Президент Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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евросоюз, россия, в мире
Евросоюз, Россия, В мире
02:07 22.09.2022 (обновлено: 02:20 22.09.2022)
 
Источник: ЕС может отменить право вето по вопросам, касающимся России

Евросоюз может отменить право вето по решениям относительно России из-за мобилизации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Евросоюз расширит санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и отменить право вето при голосовании по вопросам, касающимся России, после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"ЕС, безусловно, ускорит разработку восьмого пакета санкций... Несколько новых людей будут включены в списки. Также министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России", - отметил источник.
В новый пакет санкций войдут ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть. Однако некоторые страны, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва в ответ может сократить поставки топлива..
"Комиссия на данном этапе ищет формат осуществления этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето... Хотя комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление... санкций", - добавил источник.
По его словам, Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, а, возможно, 28 сентября.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. В Москве в ответ предупредили, что страны, которые прибегнут к этой мере, останутся без российских нефтепродуктов.
Президент Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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