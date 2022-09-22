https://ria.ru/20220922/verifikatsiya-1818736806.html

Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений

Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений - РИА Новости, 22.09.2022

Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений

Более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через "Госуслуги", заявил генеральный директор VK... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:50

2022-09-22T16:50

2022-09-22T16:50

общество

владимир кириенко

россия

технологии

вконтакте

госуслуги

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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через "Госуслуги", заявил генеральный директор VK (компании-владельца "ВКонтакте) Владимир Кириенко.С 1 декабря 2022 года все государственные учреждения должны иметь официальные страницы в социальных сетях. Это поможет гражданам быстрее узнавать о важных событиях, наблюдать за работой госучреждений, при необходимости - оперативно обращаться к ведомствам с интересующими вопросами. Процедуру дополнительной идентификации для госпабликов Минцифры совместно с "ВКонтакте" запустили в июне."Хотел поделиться первыми результатами… На данный момент уже более 12 тысяч сообществ с подтвержденным статусом через "Госуслуги", - сказал Кириенко во время форума Kazan Digital Week 2022.Чтобы страница прошла дополнительную идентификацию, ее администратору нужно: Зайти в раздел "Управление" на странице сообщества в соцсети, выбрать "Подтвердить статус через "Госуслуги" в "Основной информации". Переход на "Госуслуги" произойдет автоматически. Авторизоваться на "Госуслугах" от имени организации, согласиться на проверку информации. После этого в разделе управления сообществом появится статус "Заявка рассматривается".Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.

https://ria.ru/20220922/vkontakte-1818705614.html

https://ria.ru/20220919/vk-1817774542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир кириенко, россия, технологии, вконтакте, госуслуги