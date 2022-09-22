https://ria.ru/20220922/verifikatsiya-1818736806.html
Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений
Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений - РИА Новости, 22.09.2022
Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений
Более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через "Госуслуги", заявил генеральный директор VK... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:50
2022-09-22T16:50
2022-09-22T16:50
общество
владимир кириенко
россия
технологии
вконтакте
госуслуги
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через "Госуслуги", заявил генеральный директор VK (компании-владельца "ВКонтакте) Владимир Кириенко.С 1 декабря 2022 года все государственные учреждения должны иметь официальные страницы в социальных сетях. Это поможет гражданам быстрее узнавать о важных событиях, наблюдать за работой госучреждений, при необходимости - оперативно обращаться к ведомствам с интересующими вопросами. Процедуру дополнительной идентификации для госпабликов Минцифры совместно с "ВКонтакте" запустили в июне."Хотел поделиться первыми результатами… На данный момент уже более 12 тысяч сообществ с подтвержденным статусом через "Госуслуги", - сказал Кириенко во время форума Kazan Digital Week 2022.Чтобы страница прошла дополнительную идентификацию, ее администратору нужно: Зайти в раздел "Управление" на странице сообщества в соцсети, выбрать "Подтвердить статус через "Госуслуги" в "Основной информации". Переход на "Госуслуги" произойдет автоматически. Авторизоваться на "Госуслугах" от имени организации, согласиться на проверку информации. После этого в разделе управления сообществом появится статус "Заявка рассматривается".Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.
https://ria.ru/20220922/vkontakte-1818705614.html
https://ria.ru/20220919/vk-1817774542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир кириенко, россия, технологии, вконтакте, госуслуги
Общество, Владимир Кириенко, Россия, Технологии, ВКонтакте, Госуслуги
Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений
Более 12 тысяч госучреждений верифицировали сообщества во "ВКонтакте" через "Госуслуги"
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через "Госуслуги", заявил генеральный директор VK (компании-владельца "ВКонтакте) Владимир Кириенко.
С 1 декабря 2022 года все государственные учреждения должны иметь официальные страницы в социальных сетях. Это поможет гражданам быстрее узнавать о важных событиях, наблюдать за работой госучреждений, при необходимости - оперативно обращаться к ведомствам с интересующими вопросами. Процедуру дополнительной идентификации для госпабликов Минцифры совместно с "ВКонтакте" запустили в июне.
"Хотел поделиться первыми результатами… На данный момент уже более 12 тысяч сообществ с подтвержденным статусом через "Госуслуги", - сказал Кириенко во время форума Kazan Digital Week 2022.
Чтобы страница прошла дополнительную идентификацию, ее администратору нужно: Зайти в раздел "Управление" на странице сообщества в соцсети, выбрать "Подтвердить статус через "Госуслуги" в "Основной информации". Переход на "Госуслуги" произойдет автоматически. Авторизоваться на "Госуслугах" от имени организации, согласиться на проверку информации. После этого в разделе управления сообществом появится статус "Заявка рассматривается".
Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.