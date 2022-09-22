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Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений - РИА Новости, 22.09.2022
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Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений
Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений - РИА Новости, 22.09.2022
Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений
Более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через "Госуслуги", заявил генеральный директор VK... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:50
2022-09-22T16:50
общество
владимир кириенко
россия
технологии
вконтакте
госуслуги
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через "Госуслуги", заявил генеральный директор VK (компании-владельца "ВКонтакте) Владимир Кириенко.С 1 декабря 2022 года все государственные учреждения должны иметь официальные страницы в социальных сетях. Это поможет гражданам быстрее узнавать о важных событиях, наблюдать за работой госучреждений, при необходимости - оперативно обращаться к ведомствам с интересующими вопросами. Процедуру дополнительной идентификации для госпабликов Минцифры совместно с "ВКонтакте" запустили в июне."Хотел поделиться первыми результатами… На данный момент уже более 12 тысяч сообществ с подтвержденным статусом через "Госуслуги", - сказал Кириенко во время форума Kazan Digital Week 2022.Чтобы страница прошла дополнительную идентификацию, ее администратору нужно: Зайти в раздел "Управление" на странице сообщества в соцсети, выбрать "Подтвердить статус через "Госуслуги" в "Основной информации". Переход на "Госуслуги" произойдет автоматически. Авторизоваться на "Госуслугах" от имени организации, согласиться на проверку информации. После этого в разделе управления сообществом появится статус "Заявка рассматривается".Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.
https://ria.ru/20220922/vkontakte-1818705614.html
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общество, владимир кириенко, россия, технологии, вконтакте, госуслуги
Общество, Владимир Кириенко, Россия, Технологии, ВКонтакте, Госуслуги
16:50 22.09.2022
 
Во "ВКонтакте" верифицировались через "Госуслуги" 12 тысяч госучреждений

Более 12 тысяч госучреждений верифицировали сообщества во "ВКонтакте" через "Госуслуги"

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч госучреждений подтвердили подлинность своих сообществ в социальной сети "ВКонтакте" через "Госуслуги", заявил генеральный директор VK (компании-владельца "ВКонтакте) Владимир Кириенко.
С 1 декабря 2022 года все государственные учреждения должны иметь официальные страницы в социальных сетях. Это поможет гражданам быстрее узнавать о важных событиях, наблюдать за работой госучреждений, при необходимости - оперативно обращаться к ведомствам с интересующими вопросами. Процедуру дополнительной идентификации для госпабликов Минцифры совместно с "ВКонтакте" запустили в июне.
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"Хотел поделиться первыми результатами… На данный момент уже более 12 тысяч сообществ с подтвержденным статусом через "Госуслуги", - сказал Кириенко во время форума Kazan Digital Week 2022.
Чтобы страница прошла дополнительную идентификацию, ее администратору нужно: Зайти в раздел "Управление" на странице сообщества в соцсети, выбрать "Подтвердить статус через "Госуслуги" в "Основной информации". Переход на "Госуслуги" произойдет автоматически. Авторизоваться на "Госуслугах" от имени организации, согласиться на проверку информации. После этого в разделе управления сообществом появится статус "Заявка рассматривается".
Проверка займет не более 24 часов. После этого на странице появится отметка государственной организации.
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ОбществоВладимир КириенкоРоссияТехнологииВКонтактеГосуслуги
 
 
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