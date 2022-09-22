https://ria.ru/20220922/ukraina-1818786502.html

Глава МИД Индии выразил озабоченность из-за развития конфликта на Украине

Глава МИД Индии выразил озабоченность из-за развития конфликта на Украине - РИА Новости, 22.09.2022

Глава МИД Индии выразил озабоченность из-за развития конфликта на Украине

Развитие украинского конфликта вызывает глубокую озабоченность у всего международного сообщества, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на заседании... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:43

2022-09-22T19:43

2022-09-22T19:56

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен – РИА Новости. Развитие украинского конфликта вызывает глубокую озабоченность у всего международного сообщества, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Развитие украинского конфликта вызывает глубокую озабоченность у всего международного сообщества. Будущие перспективы кажутся еще более тревожными. Особое беспокойство вызывает ядерная проблема. В глобализованном мире последствия конфликта ощущаются даже в отдаленных регионах. Мы все испытали на себе его последствия в виде резкого роста расходов и реальной нехватки зерна, удобрений и топлива", - сказал он.Джайшанкар отметил, что "особенно остро чувствует боль глобальный Юг"."Поэтому мы не должны инициировать меры, которые еще больше осложняют ситуацию в мировой экономике. И именно поэтому Индия решительно подтверждает необходимость немедленного прекращения всех боевых действий и возвращения к диалогу и дипломатии. Как подчеркнул премьер-министр Нарендра Моди, сейчас не может быть эпохи войны. Со своей стороны мы также оказываем как гуманитарную помощь Украине, так и экономическую поддержку некоторым нашим соседям, переживающим экономический кризис", - отметил глава МИД.Он также отметил, что "даже в конфликтных ситуациях не может быть никакого оправдания нарушению прав человека в рамках международного права"."В случае совершения любых таких актов крайне важно, чтобы они расследовались объективным и независимым образом. Такую позицию мы заняли в отношении убийств в Буче. И это позиция, которую мы занимаем даже сегодня. Совет (Безопасности ООН) также помнит, что мы поддержали призывы к независимому расследованию инцидента в Буче", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что "необходимо прекратить этот конфликт на Украине и вернуться за стол переговоров"."Этот совет является самым мощным современным символом дипломатии. Он должен продолжать соответствовать своей цели. Глобальный порядок, который мы все поддерживаем, основан на международном праве, уставе ООН и уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств. Эти принципы должны соблюдаться без исключения", - отметил глава МИД Индии.

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818771451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, субраманиам джайшанкар, индия, украина, россия, оон, совет безопасности оон