https://ria.ru/20220922/ukraina-1818778528.html

Москва не допустит превращения Украины в "анти-Россию", заявил Лавров

Москва не допустит превращения Украины в "анти-Россию", заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022

Москва не допустит превращения Украины в "анти-Россию", заявил Лавров

Москва не допустит использования Западом Украины как плацдарма для угроз безопасности РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:08

2022-09-22T19:08

2022-09-22T20:01

в мире

сергей лавров

украина

совет безопасности оон

россия

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Москва не допустит использования Западом Украины как плацдарма для угроз безопасности РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."(Мы) предъявили огромное количество фактов, которые показывают, как готовилась Украина исполнять роль "анти-России", роль плацдарма для создания и реализации угроз против российской безопасности. Смею вас заверить, что мы этого не допустим", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818771451.html

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Лавров: мы не допустим создания из Украины плацдарма для угроз российской безопасности Москва не допустит использования Западом Украины как плацдарма для угроз безопасности РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 2022-09-22T19:08 true PT0M24S

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в мире, сергей лавров, украина, совет безопасности оон, россия