https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины
Своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:58
2022-09-22T18:58
2022-09-22T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
германия
сша
франция
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Своей безнаказанностью киевский режим обязан, конечно же, западным кураторам - прежде всего Германии, Франции и, разумеется, США. Вместо того, чтобы добиваться от киевского руководства выполнения минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса силой, так называемый план "Б", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
https://ria.ru/20220903/zaes-1814173194.html
германия
сша
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, германия, сша, франция, оон, совет безопасности оон, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Германия, США, Франция, ООН, Совет Безопасности ООН, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины
Лавров заявил, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США