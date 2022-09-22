https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html

Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины

Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины

Своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:58

2022-09-22T18:58

2022-09-22T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

германия

сша

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оон

совет безопасности оон

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Своей безнаказанностью киевский режим обязан, конечно же, западным кураторам - прежде всего Германии, Франции и, разумеется, США. Вместо того, чтобы добиваться от киевского руководства выполнения минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса силой, так называемый план "Б", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

https://ria.ru/20220903/zaes-1814173194.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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