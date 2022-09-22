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Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818775489.html
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины
Своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:58
2022-09-22T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
германия
сша
франция
оон
совет безопасности оон
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Своей безнаказанностью киевский режим обязан, конечно же, западным кураторам - прежде всего Германии, Франции и, разумеется, США. Вместо того, чтобы добиваться от киевского руководства выполнения минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса силой, так называемый план "Б", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
https://ria.ru/20220903/zaes-1814173194.html
германия
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в мире, сергей лавров, германия, сша, франция, оон, совет безопасности оон, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Германия, США, Франция, ООН, Совет Безопасности ООН, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:58 22.09.2022
 
Лавров обвинил Германию, Францию и США в безнаказанном поведении Украины

Лавров заявил, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Своей безнаказанностью киевский режим обязан, конечно же, западным кураторам - прежде всего Германии, Франции и, разумеется, США. Вместо того, чтобы добиваться от киевского руководства выполнения минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса силой, так называемый план "Б", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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В Запорожской области объяснили, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровГерманияСШАФранцияООНСовет Безопасности ООНУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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