https://ria.ru/20220922/ukraina-1818771451.html

Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров

Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров - РИА Новости, 22.09.2022

Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров

Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:49

2022-09-22T18:49

2022-09-22T19:03

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Особенно цинично позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения для того, чтобы растащить и ослабить Россию", - сказал Лавров, выступая в ходе СБ ООН."Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной", - отметил глава МИД РФ.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, совет безопасности оон