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Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
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Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:49
2022-09-22T19:03
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
совет безопасности оон
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Особенно цинично позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения для того, чтобы растащить и ослабить Россию", - сказал Лавров, выступая в ходе СБ ООН."Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной", - отметил глава МИД РФ.
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, совет безопасности оон
В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Россия, Совет Безопасности ООН
18:49 22.09.2022 (обновлено: 19:03 22.09.2022)
 
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что страны Запада становятся стороной конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особенно цинично позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения для того, чтобы растащить и ослабить Россию", - сказал Лавров, выступая в ходе СБ ООН.
"Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной", - отметил глава МИД РФ.
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В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияСовет Безопасности ООН
 
 
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