https://ria.ru/20220922/ukraina-1818771451.html
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:49
2022-09-22T18:49
2022-09-22T19:03
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая страну оружием, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Особенно цинично позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучая персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна, они ее не скрывают и декларируют: максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения для того, чтобы растащить и ослабить Россию", - сказал Лавров, выступая в ходе СБ ООН."Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, совет безопасности оон
В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Россия, Совет Безопасности ООН
18:49 22.09.2022 (обновлено: 19:03 22.09.2022)
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что страны Запада становятся стороной конфликта на Украине