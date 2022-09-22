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МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818759558.html
МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога
МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога - РИА Новости, 22.09.2022
МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога
Глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий. Об этом он заявил в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:10
2022-09-22T18:29
в мире
китай
мид кнр
специальная военная операция на украине
россия
украина
ван и (политик)
ситуация в днр и лнр
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий. Об этом он заявил в четверг на заседании Совета безопасности ООН."Прежде всего, мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий" - сообщил Ван И. Он также призвал обе стороны к обсуждению выполнимых опций в качестве одного из условий для прекращения конфликта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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в мире, китай, мид кнр, россия, украина, ван и (политик), ситуация в днр и лнр
В мире, Китай, МИД КНР, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ван И (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
18:10 22.09.2022 (обновлено: 18:29 22.09.2022)
 
МИД Китая призвал Москву и Киев к возобновлению прямого диалога

МИД Китая призвал к возобновлению прямого диалога между Россией и Украиной

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий. Об этом он заявил в четверг на заседании Совета безопасности ООН.
"Прежде всего, мы должны придерживаться диалога и переговоров. Главным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий" - сообщил Ван И. Он также призвал обе стороны к обсуждению выполнимых опций в качестве одного из условий для прекращения конфликта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайМИД КНРРоссияУкраинаВан И (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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