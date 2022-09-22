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Китай заявил, что не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине - РИА Новости, 22.09.2022
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Китай заявил, что не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине
Китай заявил, что не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине - РИА Новости, 22.09.2022
Китай заявил, что не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине
Пекин ни в коем случае не станет обострять конфликт на Украине, но при этом не хочет наблюдать за ним со стороны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:00
2022-09-22T19:26
в мире
ван и (политик)
жозеп боррель
китай
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нью-йорк (город)
евросоюз
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ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Пекин ни в коем случае не станет обострять конфликт на Украине, но при этом не хочет наблюдать за ним со стороны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.По его словам, в этом противостоянии наблюдается тенденция расширения и затягивания. Он отметил, что негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, и назвал главными приоритетами прекращение огня и мирное урегулирование. При этом глава МИД подчеркнул, что "Китай не будет безучастным наблюдателем и тем более не станет подливать масла в огонь, а продолжит играть свою роль".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
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в мире, ван и (политик), жозеп боррель, китай, украина, нью-йорк (город), евросоюз, оон, россия
В мире, Ван И (политик), Жозеп Боррель, Китай, Украина, Нью-Йорк (город), Евросоюз, ООН, Россия
18:00 22.09.2022 (обновлено: 19:26 22.09.2022)
 
Китай заявил, что не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине

Глава МИД Китая Ван И: Пекин не будет бездействовать в отношении конфликта на Украине

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая в Шанхае
Флаг Китая в Шанхае - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости. Пекин ни в коем случае не станет обострять конфликт на Украине, но при этом не хочет наблюдать за ним со стороны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, в этом противостоянии наблюдается тенденция расширения и затягивания. Он отметил, что негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, и назвал главными приоритетами прекращение огня и мирное урегулирование.
При этом глава МИД подчеркнул, что "Китай не будет безучастным наблюдателем и тем более не станет подливать масла в огонь, а продолжит играть свою роль".

"В то же время мы поддерживаем ЕС и ведущие европейские страны в том, чтобы они продолжили активное посредничество и прилагали все усилия для достижения мира", — сказал Ван И.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВан И (политик)Жозеп БоррельКитайУкраинаНью-Йорк (город)ЕвросоюзООНРоссия
 
 
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