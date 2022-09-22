https://ria.ru/20220922/ukraina-1818745662.html
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая - РИА Новости, 22.09.2022
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, Китай надеется на скорое урегулирование и продолжит содействовать переговорам, заявил министр иностранных РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:21
2022-09-22T17:21
2022-09-22T17:32
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ван и (политик)
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збигнев рау
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ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, Китай надеется на скорое урегулирование и продолжит содействовать переговорам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с польским коллегой Збигневом Рау."Расширение и затягивание украинского кризиса на соответствует интересам ни одной из сторон, надеемся, что война как можно скорее прекратится, и мирные переговоры возобновятся", - заявил ван И на встрече с Рау на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке.Он подчеркнул, что "Китай всегда выступал за создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности ради обеспечения долговременной гарантии мира, и продолжит прикладывать усилия для продвижения примирения и содействия проведению переговоров".
https://ria.ru/20220920/evropa-1818214409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), украина, збигнев рау, нью-йорк (город), оон
В мире, Китай, МИД КНР, Ван И (политик), Украина, Збигнев Рау, Нью-Йорк (город), ООН
17:21 22.09.2022 (обновлено: 17:32 22.09.2022)
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая
Глава МИД Китая Ван И: затягивание украинского кризиса не в интересах сторон