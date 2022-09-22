https://ria.ru/20220922/ukraina-1818745662.html

Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая

Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая - РИА Новости, 22.09.2022

Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая

Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, Китай надеется на скорое урегулирование и продолжит содействовать переговорам, заявил министр иностранных РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:21

2022-09-22T17:21

2022-09-22T17:32

в мире

китай

мид кнр

ван и (политик)

украина

збигнев рау

нью-йорк (город)

оон

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ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, Китай надеется на скорое урегулирование и продолжит содействовать переговорам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с польским коллегой Збигневом Рау."Расширение и затягивание украинского кризиса на соответствует интересам ни одной из сторон, надеемся, что война как можно скорее прекратится, и мирные переговоры возобновятся", - заявил ван И на встрече с Рау на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке.Он подчеркнул, что "Китай всегда выступал за создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности ради обеспечения долговременной гарантии мира, и продолжит прикладывать усилия для продвижения примирения и содействия проведению переговоров".

https://ria.ru/20220920/evropa-1818214409.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), украина, збигнев рау, нью-йорк (город), оон