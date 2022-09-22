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Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая - РИА Новости, 22.09.2022
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Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая - РИА Новости, 22.09.2022
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, Китай надеется на скорое урегулирование и продолжит содействовать переговорам, заявил министр иностранных РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:21
2022-09-22T17:32
в мире
китай
мид кнр
ван и (политик)
украина
збигнев рау
нью-йорк (город)
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ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, Китай надеется на скорое урегулирование и продолжит содействовать переговорам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с польским коллегой Збигневом Рау."Расширение и затягивание украинского кризиса на соответствует интересам ни одной из сторон, надеемся, что война как можно скорее прекратится, и мирные переговоры возобновятся", - заявил ван И на встрече с Рау на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке.Он подчеркнул, что "Китай всегда выступал за создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности ради обеспечения долговременной гарантии мира, и продолжит прикладывать усилия для продвижения примирения и содействия проведению переговоров".
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в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), украина, збигнев рау, нью-йорк (город), оон
В мире, Китай, МИД КНР, Ван И (политик), Украина, Збигнев Рау, Нью-Йорк (город), ООН
17:21 22.09.2022 (обновлено: 17:32 22.09.2022)
 
Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, заявил МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И: затягивание украинского кризиса не в интересах сторон

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел КНР Ван И . Архивное фото
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ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Затягивание украинского кризиса не в интересах сторон, Китай надеется на скорое урегулирование и продолжит содействовать переговорам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с польским коллегой Збигневом Рау.
"Расширение и затягивание украинского кризиса на соответствует интересам ни одной из сторон, надеемся, что война как можно скорее прекратится, и мирные переговоры возобновятся", - заявил ван И на встрече с Рау на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что "Китай всегда выступал за создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности ради обеспечения долговременной гарантии мира, и продолжит прикладывать усилия для продвижения примирения и содействия проведению переговоров".
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В миреКитайМИД КНРВан И (политик)УкраинаЗбигнев РауНью-Йорк (город)ООН
 
 
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