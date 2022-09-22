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Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в стране моряков
Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в стране моряков - РИА Новости, 22.09.2022
Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в стране моряков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по ее просьбе удерживаемых моряков посетил омбудсмен Украины и оказал им помощь. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:15
2022-09-22T17:15
2022-09-22T17:38
украина
в мире
татьяна москалькова
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по ее просьбе удерживаемых моряков посетил омбудсмен Украины и оказал им помощь."Совместная работа продолжается также и в отношении незаконно удерживаемых в Измаиле российских гражданских моряков. Украинский омбудсмен по моей просьбе посетил их и оказал необходимую помощь", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Уполномоченный призвала украинскую сторону и международную общественность "не политизировать" эти гуманитарные акции и содействовать их реализации."В то же время я обратила внимание членов ГАНРИ, что каждый день в результате украинской агрессии на Донбассе от ракет и мин-"лепестков" ежедневно гибнут гражданские люди, в том числе и дети", - отметила Москалькова.По ее данным, "у тысяч прибывших граждан" властями Украины заблокированы банковские карты с положенными им социальными выплатами."Россия делает все возможное, чтобы уменьшить последствия этой гуманитарной катастрофы", - подчеркнула Москалькова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, татьяна москалькова
Украина, В мире, Татьяна Москалькова
17:15 22.09.2022 (обновлено: 17:38 22.09.2022)
Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в стране моряков
Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в стране моряков по просьбе Москальковой
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по ее просьбе удерживаемых моряков посетил омбудсмен Украины и оказал им помощь.
"Совместная работа продолжается также и в отношении незаконно удерживаемых в Измаиле российских гражданских моряков. Украинский омбудсмен по моей просьбе посетил их и оказал необходимую помощь", - написала
омбудсмен в своем Telegram-канале.
Уполномоченный призвала украинскую сторону и международную общественность "не политизировать" эти гуманитарные акции и содействовать их реализации.
"В то же время я обратила внимание членов ГАНРИ, что каждый день в результате украинской агрессии на Донбассе
от ракет и мин-"лепестков" ежедневно гибнут гражданские люди, в том числе и дети", - отметила Москалькова.
По ее данным, "у тысяч прибывших граждан" властями Украины заблокированы банковские карты с положенными им социальными выплатами.
"Россия делает все возможное, чтобы уменьшить последствия этой гуманитарной катастрофы", - подчеркнула Москалькова