https://ria.ru/20220922/ukraina-1818744450.html

Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в стране моряков

Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в стране моряков - РИА Новости, 22.09.2022

Украинский омбудсмен посетил удерживаемых в стране моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по ее просьбе удерживаемых моряков посетил омбудсмен Украины и оказал им помощь. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:15

2022-09-22T17:15

2022-09-22T17:38

украина

в мире

татьяна москалькова

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по ее просьбе удерживаемых моряков посетил омбудсмен Украины и оказал им помощь."Совместная работа продолжается также и в отношении незаконно удерживаемых в Измаиле российских гражданских моряков. Украинский омбудсмен по моей просьбе посетил их и оказал необходимую помощь", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Уполномоченный призвала украинскую сторону и международную общественность "не политизировать" эти гуманитарные акции и содействовать их реализации."В то же время я обратила внимание членов ГАНРИ, что каждый день в результате украинской агрессии на Донбассе от ракет и мин-"лепестков" ежедневно гибнут гражданские люди, в том числе и дети", - отметила Москалькова.По ее данным, "у тысяч прибывших граждан" властями Украины заблокированы банковские карты с положенными им социальными выплатами."Россия делает все возможное, чтобы уменьшить последствия этой гуманитарной катастрофы", - подчеркнула Москалькова

https://ria.ru/20220922/studenty-1818719413.html

украина

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Варвара Скокшина

украина, в мире, татьяна москалькова