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Министр обороны ФРГ пообещала продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818689122.html
Министр обороны ФРГ пообещала продолжить военную поддержку Украины
Министр обороны ФРГ пообещала продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.09.2022
Министр обороны ФРГ пообещала продолжить военную поддержку Украины
Глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ответом на недавнее обращение президента РФ Владимира Путина станут продолжающиеся поставки на... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:42
2022-09-22T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
германия
украина
россия
нато
минобороны германии
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ответом на недавнее обращение президента РФ Владимира Путина станут продолжающиеся поставки на Украину оружия из Германии и других стран ЕС.Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Ответ, который мы дадим, очень последовательный и сплоченный. И отклонения не последует. Мы и далее будем поддерживать Украину в их смелой борьбе. Это выражается в том, что сейчас удалось организовать обмен (старого на новое оружие - ред.) с Грецией и Словенией, дабы их танки очень быстро были поставлены на Украину", - заявила глава МИД ФРГ на совместной пресс-конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Также в рамках военной помощи Берлин дополнительно поставит Киеву артиллерийские системы и РСЗО, добавила Ламбрехт.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, кристина ламбрехт, германия, украина, россия, нато, минобороны германии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Украина, Россия, НАТО, Минобороны Германии, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:42 22.09.2022
 
Министр обороны ФРГ пообещала продолжить военную поддержку Украины

Министр обороны Германии Ламбрехт пообещала продолжить военную поддержку Украины

© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ответом на недавнее обращение президента РФ Владимира Путина станут продолжающиеся поставки на Украину оружия из Германии и других стран ЕС.
Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
"Ответ, который мы дадим, очень последовательный и сплоченный. И отклонения не последует. Мы и далее будем поддерживать Украину в их смелой борьбе. Это выражается в том, что сейчас удалось организовать обмен (старого на новое оружие - ред.) с Грецией и Словенией, дабы их танки очень быстро были поставлены на Украину", - заявила глава МИД ФРГ на совместной пресс-конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Также в рамках военной помощи Берлин дополнительно поставит Киеву артиллерийские системы и РСЗО, добавила Ламбрехт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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"Путин был прав". Когда Запад прекратит помогать Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтГерманияУкраинаРоссияНАТОМинобороны ГерманииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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