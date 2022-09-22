https://ria.ru/20220922/ukraina-1818689122.html

Министр обороны ФРГ пообещала продолжить военную поддержку Украины

Министр обороны ФРГ пообещала продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.09.2022

Министр обороны ФРГ пообещала продолжить военную поддержку Украины

Глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ответом на недавнее обращение президента РФ Владимира Путина станут продолжающиеся поставки на... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:42

2022-09-22T14:42

2022-09-22T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

кристина ламбрехт

германия

украина

россия

нато

минобороны германии

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БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ответом на недавнее обращение президента РФ Владимира Путина станут продолжающиеся поставки на Украину оружия из Германии и других стран ЕС.Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Ответ, который мы дадим, очень последовательный и сплоченный. И отклонения не последует. Мы и далее будем поддерживать Украину в их смелой борьбе. Это выражается в том, что сейчас удалось организовать обмен (старого на новое оружие - ред.) с Грецией и Словенией, дабы их танки очень быстро были поставлены на Украину", - заявила глава МИД ФРГ на совместной пресс-конференции с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Также в рамках военной помощи Берлин дополнительно поставит Киеву артиллерийские системы и РСЗО, добавила Ламбрехт.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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