Рейтинг@Mail.ru
Франция заявила, что продолжит помогать Украине вооружением - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818678355.html
Франция заявила, что продолжит помогать Украине вооружением
Франция заявила, что продолжит помогать Украине вооружением - РИА Новости, 22.09.2022
Франция заявила, что продолжит помогать Украине вооружением
Франция продолжит помогать Украине вооружениями и подготовкой украинских военных, заявил в четверг министр обороны республики Себастьян Лекорню. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:14
2022-09-22T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
себастьян лекорню
украина
франция
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg
ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Франция продолжит помогать Украине вооружениями и подготовкой украинских военных, заявил в четверг министр обороны республики Себастьян Лекорню."Наша программа поддержки Украины... будет продолжена, особенно в том, что касается вооружений, а также тренировки военных", - сообщил Лекорню на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Кристиной Ламбрехт в Берлине. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с послом Франции в России Пьером Леви заявил о недопустимости накачивания Украины западным оружием.В начале сентября сообщалось, что Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Ранее Париж уже передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a08cbf41eb43d80ba0baca08b1d79d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, себастьян лекорню, украина, франция, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Себастьян Лекорню, Украина, Франция, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:14 22.09.2022
 
Франция заявила, что продолжит помогать Украине вооружением

Министр обороны Франции Лекорню: Париж продолжит помогать Киеву оружием и подготовкой

© AP Photo / Jerome DelayФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Франция продолжит помогать Украине вооружениями и подготовкой украинских военных, заявил в четверг министр обороны республики Себастьян Лекорню.
"Наша программа поддержки Украины... будет продолжена, особенно в том, что касается вооружений, а также тренировки военных", - сообщил Лекорню на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Кристиной Ламбрехт в Берлине. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с послом Франции в России Пьером Леви заявил о недопустимости накачивания Украины западным оружием.
В начале сентября сообщалось, что Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Ранее Париж уже передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 08:00
"Путин был прав". Когда Запад прекратит помогать Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСебастьян ЛекорнюУкраинаФранцияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала