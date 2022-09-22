https://ria.ru/20220922/ukraina-1818678355.html

Франция заявила, что продолжит помогать Украине вооружением

Франция заявила, что продолжит помогать Украине вооружением - РИА Новости, 22.09.2022

Франция заявила, что продолжит помогать Украине вооружением

Франция продолжит помогать Украине вооружениями и подготовкой украинских военных, заявил в четверг министр обороны республики Себастьян Лекорню. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:14

2022-09-22T14:14

2022-09-22T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

себастьян лекорню

украина

франция

нато

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Франция продолжит помогать Украине вооружениями и подготовкой украинских военных, заявил в четверг министр обороны республики Себастьян Лекорню."Наша программа поддержки Украины... будет продолжена, особенно в том, что касается вооружений, а также тренировки военных", - сообщил Лекорню на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Кристиной Ламбрехт в Берлине. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с послом Франции в России Пьером Леви заявил о недопустимости накачивания Украины западным оружием.В начале сентября сообщалось, что Франция поставит Украине 155 мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией. Ранее Париж уже передал украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. Это составляло четверть от общего числа подобных установок.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, себастьян лекорню, украина, франция, нато, ситуация в днр и лнр