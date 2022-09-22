https://ria.ru/20220922/ukraina-1818629335.html

Макрон призвал сделать все для возвращения к переговорам по Украине

Макрон призвал сделать все для возвращения к переговорам по Украине - РИА Новости, 22.09.2022

Макрон призвал сделать все для возвращения к переговорам по Украине

Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать, заявил президент Франции... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:39

2022-09-22T11:39

2022-09-22T22:34

в мире

украина

франция

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью телеканалу BFMTV в четверг."Я не буду озвучивать никаких интерпретаций (развитий событий на Украине), ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, участники вернулись за стол переговоров", — сказал Макрон.Он добавил, что переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ "как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале".Макрон отметил, что Франция "не находится в состоянии войны с Россией", и выразил готовность продолжать диалог с Москвой.

https://ria.ru/20220921/makron-1818532541.html

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украина

франция

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, донбасс