11:39 22.09.2022 (обновлено: 22:34 22.09.2022)
Макрон призвал сделать все для возвращения к переговорам по Украине
Макрон призвал сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью телеканалу BFMTV в четверг.
"Я не буду озвучивать никаких интерпретаций (развитий событий на Украине), ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, участники вернулись за стол переговоров", — сказал Макрон.
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Он добавил, что переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ "как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале".
Макрон отметил, что Франция "не находится в состоянии войны с Россией", и выразил готовность продолжать диалог с Москвой.
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