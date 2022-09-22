https://ria.ru/20220922/ukraina-1818594290.html

Китай будет содействовать диалогу по украинскому кризису, заявил Ван И

Китай будет содействовать диалогу по украинскому кризису, заявил Ван И - РИА Новости, 22.09.2022

Китай будет содействовать диалогу по украинскому кризису, заявил Ван И

Китай продолжит придерживаться "объективной и справедливой" позиции в отношении украинского кризиса, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:07

2022-09-22T09:07

2022-09-22T09:07

специальная военная операция на украине

в мире

ван и (политик)

сергей лавров

нью-йорк (город)

россия

китай

мид кнр

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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай продолжит придерживаться "объективной и справедливой" позиции в отношении украинского кризиса, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Ван И и Сергей Лавров встретились в среду по местному времени на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте МИД КНР, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу."Ван И подчеркнул, что Китай продолжит твердо придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать миру и переговорам", - говорится в сообщении.Глава МИД КНР также выразил надежду на то, что все стороны не откажутся от диалога и будут настаивать на решении проблем безопасности путем мирных переговоров.В ходе встречи Ван И заявил, что Россия и Китай должны углублять стратегическое взаимодействие, продвигать высококачественное деловое сотрудничество, а также принимать активное участие в глобальном управлении, совместно отвечая на глобальные вызовы.

https://ria.ru/20220915/magate-1817086433.html

https://ria.ru/20220823/ukraina-1811705714.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ван и (политик), сергей лавров, нью-йорк (город), россия, китай, мид кнр, оон