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Китай будет содействовать диалогу по украинскому кризису, заявил Ван И - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818594290.html
Китай будет содействовать диалогу по украинскому кризису, заявил Ван И
Китай будет содействовать диалогу по украинскому кризису, заявил Ван И - РИА Новости, 22.09.2022
Китай будет содействовать диалогу по украинскому кризису, заявил Ван И
Китай продолжит придерживаться "объективной и справедливой" позиции в отношении украинского кризиса, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:07
2022-09-22T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
ван и (политик)
сергей лавров
нью-йорк (город)
россия
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай продолжит придерживаться "объективной и справедливой" позиции в отношении украинского кризиса, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Ван И и Сергей Лавров встретились в среду по местному времени на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте МИД КНР, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу."Ван И подчеркнул, что Китай продолжит твердо придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать миру и переговорам", - говорится в сообщении.Глава МИД КНР также выразил надежду на то, что все стороны не откажутся от диалога и будут настаивать на решении проблем безопасности путем мирных переговоров.В ходе встречи Ван И заявил, что Россия и Китай должны углублять стратегическое взаимодействие, продвигать высококачественное деловое сотрудничество, а также принимать активное участие в глобальном управлении, совместно отвечая на глобальные вызовы.
https://ria.ru/20220915/magate-1817086433.html
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в мире, ван и (политик), сергей лавров, нью-йорк (город), россия, китай, мид кнр, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ван И (политик), Сергей Лавров, Нью-Йорк (город), Россия, Китай, МИД КНР, ООН
09:07 22.09.2022
 
Китай будет содействовать диалогу по украинскому кризису, заявил Ван И

Глава МИД Китая Ван И: Пекин придерживается объективной позиции по украинскому кризису

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. Китай продолжит придерживаться "объективной и справедливой" позиции в отношении украинского кризиса, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ван И и Сергей Лавров встретились в среду по местному времени на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте МИД КНР, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу.
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"Ван И подчеркнул, что Китай продолжит твердо придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать миру и переговорам", - говорится в сообщении.
Глава МИД КНР также выразил надежду на то, что все стороны не откажутся от диалога и будут настаивать на решении проблем безопасности путем мирных переговоров.
В ходе встречи Ван И заявил, что Россия и Китай должны углублять стратегическое взаимодействие, продвигать высококачественное деловое сотрудничество, а также принимать активное участие в глобальном управлении, совместно отвечая на глобальные вызовы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВан И (политик)Сергей ЛавровНью-Йорк (город)РоссияКитайМИД КНРООН
 
 
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