Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве
© AP Photo / Manu BraboКоптский монах во время мессы в Красном монастыре в окрестностях Сохага, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о передаче коптскому приходу здания на Якиманке в Москве.
“Знаю, что подобную нужду (в храме – ред.) имеет и московская община Коптской церкви. Поэтому мною принято решение передать в безвозмездное пользование коптского прихода здание в районе Якиманка в историческом центре Москвы”, – сказал патриарх на встрече с членами комиссии по диалогу между Русской православной церковью (РПЦ) и Коптской церковью. Его слова приводит Отдел внешних церковных связей РПЦ.
Во время визита в Каир 26 июня патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) рассказал во время встречи с главой центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави, что Коптская православная церковь получит подворье в Москве в рамках обмена. Накануне экзархату Русской православной церкви в Африке был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле.
Коптская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей мира, относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общении с поместными православными церквями, в том числе и с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий сохраняются хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году, была учреждена комиссия по двустороннему диалогу.
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