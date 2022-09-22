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Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве - РИА Новости, 22.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220922/tserkvi-1818672838.html
Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве
Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве - РИА Новости, 22.09.2022
Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о передаче коптскому приходу здания на Якиманке в Москве. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:56
2022-09-22T13:56
религия
москва
якиманка
африка
русская православная церковь
коптская православная церковь
религия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о передаче коптскому приходу здания на Якиманке в Москве.“Знаю, что подобную нужду (в храме – ред.) имеет и московская община Коптской церкви. Поэтому мною принято решение передать в безвозмездное пользование коптского прихода здание в районе Якиманка в историческом центре Москвы”, – сказал патриарх на встрече с членами комиссии по диалогу между Русской православной церковью (РПЦ) и Коптской церковью. Его слова приводит Отдел внешних церковных связей РПЦ.Во время визита в Каир 26 июня патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) рассказал во время встречи с главой центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави, что Коптская православная церковь получит подворье в Москве в рамках обмена. Накануне экзархату Русской православной церкви в Африке был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле.Коптская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей мира, относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общении с поместными православными церквями, в том числе и с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий сохраняются хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году, была учреждена комиссия по двустороннему диалогу.
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москва, якиманка, африка, русская православная церковь, коптская православная церковь, религия
Религия, Москва, Якиманка, Африка, Русская православная церковь, Коптская православная церковь, Религия
13:56 22.09.2022
 

Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве

© AP Photo / Manu BraboКоптский монах во время мессы в Красном монастыре в окрестностях Сохага, Египет
Коптский монах во время мессы в Красном монастыре в окрестностях Сохага, Египет - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Manu Brabo
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о передаче коптскому приходу здания на Якиманке в Москве.
“Знаю, что подобную нужду (в храме – ред.) имеет и московская община Коптской церкви. Поэтому мною принято решение передать в безвозмездное пользование коптского прихода здание в районе Якиманка в историческом центре Москвы”, – сказал патриарх на встрече с членами комиссии по диалогу между Русской православной церковью (РПЦ) и Коптской церковью. Его слова приводит Отдел внешних церковных связей РПЦ.
Во время визита в Каир 26 июня патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) рассказал во время встречи с главой центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави, что Коптская православная церковь получит подворье в Москве в рамках обмена. Накануне экзархату Русской православной церкви в Африке был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле.
Коптская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей мира, относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общении с поместными православными церквями, в том числе и с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий сохраняются хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году, была учреждена комиссия по двустороннему диалогу.
Сотрудник музея во время церемонии передачи Русскому музею икон от УФСБ России по Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 11:19Религия
В Госдуме предложили отдать в пользование РПЦ иконы из музеев
 
РелигияМоскваЯкиманкаАфрикаРусская православная церковьКоптская православная церковьРелигия
 
 
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