https://ria.ru/20220922/tserkvi-1818672838.html

Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве

Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве - РИА Новости, 22.09.2022

Приход одной из древнейших в мире церквей получил здание в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о передаче коптскому приходу здания на Якиманке в Москве. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:56

2022-09-22T13:56

2022-09-22T13:56

религия

москва

якиманка

африка

русская православная церковь

коптская православная церковь

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155879/65/1558796555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3364b696533823dfa5ec3deb39fa988.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о передаче коптскому приходу здания на Якиманке в Москве.“Знаю, что подобную нужду (в храме – ред.) имеет и московская община Коптской церкви. Поэтому мною принято решение передать в безвозмездное пользование коптского прихода здание в районе Якиманка в историческом центре Москвы”, – сказал патриарх на встрече с членами комиссии по диалогу между Русской православной церковью (РПЦ) и Коптской церковью. Его слова приводит Отдел внешних церковных связей РПЦ.Во время визита в Каир 26 июня патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) рассказал во время встречи с главой центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави, что Коптская православная церковь получит подворье в Москве в рамках обмена. Накануне экзархату Русской православной церкви в Африке был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле.Коптская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей мира, относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общении с поместными православными церквями, в том числе и с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно на протяжении столетий сохраняются хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году, была учреждена комиссия по двустороннему диалогу.

https://ria.ru/20220921/ikony-1818359724.html

москва

якиманка

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, якиманка, африка, русская православная церковь, коптская православная церковь, религия