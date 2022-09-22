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Топилин призвал контролировать стоимость товаров в России - РИА Новости, 22.09.2022
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Топилин призвал контролировать стоимость товаров в России
Топилин призвал контролировать стоимость товаров в России - РИА Новости, 22.09.2022
Топилин призвал контролировать стоимость товаров в России
Большинство россиян сохраняет доступ ко всем привычным для них товарам, но их стоимость необходимо контролировать, нельзя допускать, чтобы рост цен происходил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:54
2022-09-22T08:54
максим топилин
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большинство россиян сохраняет доступ ко всем привычным для них товарам, но их стоимость необходимо контролировать, нельзя допускать, чтобы рост цен происходил спекулятивно и на людях наживались недобросовестные предприниматели, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин."Конечно, если вы были ориентированы на высокий сегмент импорта, то сегодня он заметно сузился. Но явление это временное. К тому же 90% населения не пользовались его услугами. Властям важно именно это: чтобы уровень жизни большинства россиян не пострадал, чтобы они жили нормально, спокойно, чтобы на полках оставались те товары, к которым народ привык", - сказал он."Но рост цен необходимо контролировать. Нельзя допускать, чтобы он происходил спекулятивно, чтобы на людях наживались недобросовестные предприниматели", - добавил он.Топилин также заметил, что новости об уходе западных брендов с российского рынка уже не воспринимаются панически."Не только потому, что многие их них так или иначе по-прежнему присутствуют в России. Сейчас мало-помалу в стране идет переформатирование собственников: наши инвесторы выкупают западные компании. Процесс этот непростой, весьма чувствительный, поэтому о нем никто не хочет распространятся. Главное, что сохраняются рабочие места, привычные товары", - добавил глава комитета Госдумы по экономической политике.Он также заметил, что возвращение во времена СССР, когда процветали фарцовщики и черный рынок, России сейчас не грозит. "Знаете, в чем главное отличие нынешней России от Советского Союза? В России сегодня работает не квази, а настоящая рыночная экономика. О каких фарцовщиках, о каком черном рынке можно говорить, если есть та же интернет-торговля?" - сказал Топилин.
https://ria.ru/20220922/karty-1818416223.html
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максим топилин, экономика, россия, госдума рф
Максим Топилин, Экономика, Россия, Госдума РФ
08:54 22.09.2022
 
Топилин призвал контролировать стоимость товаров в России

Депутат Топилин призвал не допускать, чтобы цены на товары в России поднимали спекулятивно

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПродавец раскладывает товар в магазине "Реми" во Владивостоке
Продавец раскладывает товар в магазине Реми во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продавец раскладывает товар в магазине "Реми" во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большинство россиян сохраняет доступ ко всем привычным для них товарам, но их стоимость необходимо контролировать, нельзя допускать, чтобы рост цен происходил спекулятивно и на людях наживались недобросовестные предприниматели, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
"Конечно, если вы были ориентированы на высокий сегмент импорта, то сегодня он заметно сузился. Но явление это временное. К тому же 90% населения не пользовались его услугами. Властям важно именно это: чтобы уровень жизни большинства россиян не пострадал, чтобы они жили нормально, спокойно, чтобы на полках оставались те товары, к которым народ привык", - сказал он.
"Но рост цен необходимо контролировать. Нельзя допускать, чтобы он происходил спекулятивно, чтобы на людях наживались недобросовестные предприниматели", - добавил он.
Топилин также заметил, что новости об уходе западных брендов с российского рынка уже не воспринимаются панически.
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"Не только потому, что многие их них так или иначе по-прежнему присутствуют в России. Сейчас мало-помалу в стране идет переформатирование собственников: наши инвесторы выкупают западные компании. Процесс этот непростой, весьма чувствительный, поэтому о нем никто не хочет распространятся. Главное, что сохраняются рабочие места, привычные товары", - добавил глава комитета Госдумы по экономической политике.
Он также заметил, что возвращение во времена СССР, когда процветали фарцовщики и черный рынок, России сейчас не грозит. "Знаете, в чем главное отличие нынешней России от Советского Союза? В России сегодня работает не квази, а настоящая рыночная экономика. О каких фарцовщиках, о каком черном рынке можно говорить, если есть та же интернет-торговля?" - сказал Топилин.
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Максим ТопилинЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
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