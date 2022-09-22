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"Худший лидер". Британцы обрушились на Трасс после встречи с Макроном - РИА Новости, 22.09.2022
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"Худший лидер". Британцы обрушились на Трасс после встречи с Макроном
"Худший лидер". Британцы обрушились на Трасс после встречи с Макроном - РИА Новости, 22.09.2022
"Худший лидер". Британцы обрушились на Трасс после встречи с Макроном
Читатели газеты Daily Express раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после ее встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:52
2022-09-22T15:35
в мире
лиз трасс
эммануэль макрон
великобритания
франция
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Express раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после ее встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке.Как пишет СМИ, Трасс "серьезно относится" к просьбе Парижа о вовлечении ее страны в новое европейское политическое сообщество. Многие пользователи, в свою очередь, возмутились подобной перспективой."Лиз Трасс доверять нельзя", — написал один из пользователей."А вот и предательство. Какой смысл голосовать, если нас игнорируют. Вот вам и демократия!" — отметил другой."Полагаю, это хороший ход, если они хотят полностью навредить народу Великобритании и в процессе уничтожить демократию!" — написал один из читателей."Я проголосовал за выход из империи зла, потому что речь шла не столько о торговле, сколько о политике и контроле. Не доверяйте французской Лиз!" — отметил еще один пользователь."У нас самый худший лидер из всех возможных, отвратительное создание", — пожаловался читатель."Я и многие другие не хотят видеть дальнейших союзов с Францией", — написал еще один пользователь.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
https://ria.ru/20220912/obochina-1816074901.html
https://ria.ru/20220921/trass-1818441349.html
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в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, великобритания, франция
В мире, Лиз Трасс, Эммануэль Макрон, Великобритания, Франция
11:52 22.09.2022 (обновлено: 15:35 22.09.2022)
 
"Худший лидер". Британцы обрушились на Трасс после встречи с Макроном

Читатели Daily Express раскритиковали Лиз Трасс после встречи с Макроном

© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Express раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после ее встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке.
Как пишет СМИ, Трасс "серьезно относится" к просьбе Парижа о вовлечении ее страны в новое европейское политическое сообщество. Многие пользователи, в свою очередь, возмутились подобной перспективой.
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"Лиз Трасс доверять нельзя", — написал один из пользователей.
"А вот и предательство. Какой смысл голосовать, если нас игнорируют. Вот вам и демократия!" — отметил другой.
"Полагаю, это хороший ход, если они хотят полностью навредить народу Великобритании и в процессе уничтожить демократию!" — написал один из читателей.
"Я проголосовал за выход из империи зла, потому что речь шла не столько о торговле, сколько о политике и контроле. Не доверяйте французской Лиз!" — отметил еще один пользователь.
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"У нас самый худший лидер из всех возможных, отвратительное создание", — пожаловался читатель.
"Я и многие другие не хотят видеть дальнейших союзов с Францией", — написал еще один пользователь.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
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В миреЛиз ТрассЭммануэль МакронВеликобританияФранция
 
 
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