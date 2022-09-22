Рейтинг@Mail.ru
Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/trass-1818582040.html
Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает
Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает - РИА Новости, 22.09.2022
Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает
Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T04:37
2022-09-22T04:37
в мире
лиз трасс
россия
украина
генеральная ассамблея оон
нато
оон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814557012_0:54:2790:1623_1920x0_80_0_0_87cfb883199b4597dc7a15a7bfc3c9b0.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву."Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю", - добавила она.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
https://ria.ru/20220922/blinken-1818579266.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814557012_81:0:2560:1859_1920x0_80_0_0_d6e49a6b75cbc169156c42a5e5651f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, россия, украина, генеральная ассамблея оон, нато, оон, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Россия, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, ООН, Великобритания
04:37 22.09.2022
 
Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает

Премьер Британии Лиз Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает

© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву.
"Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине", - сказала Трасс, отметив, что "России никто не угрожает".
"Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю", - добавила она.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
02:54
Блинкен прокомментировал частичную мобилизацию в России
 
В миреЛиз ТрассРоссияУкраинаГенеральная Ассамблея ООННАТОООНВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала