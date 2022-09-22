https://ria.ru/20220922/trass-1818582040.html

Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает

Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает - РИА Новости, 22.09.2022

Трасс заявила на Генассамблее ООН, что России никто не угрожает

Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T04:37

2022-09-22T04:37

2022-09-22T04:37

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что России никто не угрожает, и отметила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву."Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю", - добавила она.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.

https://ria.ru/20220922/blinken-1818579266.html

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Максим Горбачев

в мире, лиз трасс, россия, украина, генеральная ассамблея оон, нато, оон, великобритания