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Литва запретила трансляцию российских каналов на два года - РИА Новости, 22.09.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20220922/translyatsiya-1818679953.html
Литва запретила трансляцию российских каналов на два года
Литва запретила трансляцию российских каналов на два года - РИА Новости, 22.09.2022
Литва запретила трансляцию российских каналов на два года
Парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года, сообщила пресс-служба РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:17
2022-09-22T14:17
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года, сообщила пресс-служба сейма."Сейм принял поправки к закону об общественном информировании, временно запретив ретрансляцию и/или распространение в интернете телевизионных и радиопрограмм субъектов, контролируемых или финансируемых, прямо или косвенно управляемых Россией и Белоруссией и учрежденных там... Запрет будет действовать до 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что за проголосовали 113 депутатов, четверо воздержались, голосовавших против не было.Ранее подобная мера действовала в рамках чрезвычайного положения на территории Литвы, однако 13 сентября сейм принял решение продлить режим ЧП только в приграничных районах, после чего поправки о запрете российских и белорусских телеканалов были внесены в парламент.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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в мире, литва, россия, белоруссия
Медиавойны, В мире, Литва, Россия, Белоруссия
14:17 22.09.2022
 
Литва запретила трансляцию российских каналов на два года

Сейм Литвы на два года запретил трансляцию российских и белорусских каналов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года, сообщила пресс-служба сейма.
"Сейм принял поправки к закону об общественном информировании, временно запретив ретрансляцию и/или распространение в интернете телевизионных и радиопрограмм субъектов, контролируемых или финансируемых, прямо или косвенно управляемых Россией и Белоруссией и учрежденных там... Запрет будет действовать до 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за проголосовали 113 депутатов, четверо воздержались, голосовавших против не было.
Ранее подобная мера действовала в рамках чрезвычайного положения на территории Литвы, однако 13 сентября сейм принял решение продлить режим ЧП только в приграничных районах, после чего поправки о запрете российских и белорусских телеканалов были внесены в парламент.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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