https://ria.ru/20220922/translyatsiya-1818679953.html

Литва запретила трансляцию российских каналов на два года

Литва запретила трансляцию российских каналов на два года - РИА Новости, 22.09.2022

Литва запретила трансляцию российских каналов на два года

Парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года, сообщила пресс-служба РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:17

2022-09-22T14:17

2022-09-22T14:17

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Парламент Литвы принял поправки в закон о запрете трансляции российских и белорусских теле- и радиопрограмм в стране до октября 2024 года, сообщила пресс-служба сейма."Сейм принял поправки к закону об общественном информировании, временно запретив ретрансляцию и/или распространение в интернете телевизионных и радиопрограмм субъектов, контролируемых или финансируемых, прямо или косвенно управляемых Россией и Белоруссией и учрежденных там... Запрет будет действовать до 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что за проголосовали 113 депутатов, четверо воздержались, голосовавших против не было.Ранее подобная мера действовала в рамках чрезвычайного положения на территории Литвы, однако 13 сентября сейм принял решение продлить режим ЧП только в приграничных районах, после чего поправки о запрете российских и белорусских телеканалов были внесены в парламент.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, россия, белоруссия