https://ria.ru/20220922/tovary-1818585385.html
Минпромторг заявил, что в России достаточно запасов товаров
Минпромторг заявил, что в России достаточно запасов товаров - РИА Новости, 22.09.2022
Минпромторг заявил, что в России достаточно запасов товаров
Запасов товаров в России достаточно, их регулярно пополняют ритейлеры, при этом случаев отсутствия каких-либо полиций в регионах также не наблюдается, сообщили... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T06:32
2022-09-22T06:32
2022-09-22T06:33
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_0:4:3872:2182_1920x0_80_0_0_645ca3aeb3113c7979b88232654816c9.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Запасов товаров в России достаточно, их регулярно пополняют ритейлеры, при этом случаев отсутствия каких-либо полиций в регионах также не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.Отмечается, что министерство совместно с федеральными ритейлерами на регулярной основе осуществляет мониторинг запасов всех социально значимых товаров.Кроме того, налажены механизмы оперативного реагирования на сложные внешние условия, а торговые сети поддерживают и пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах и на складах.В среду председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев также заявил РИА Новости, что отечественные торговые сети обладают достаточным запасом товаров для удовлетворения повышенного спроса, однако оснований для повторения мартовского ажиотажа нет.
https://ria.ru/20220922/gosregulirovanie-1818579947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151140/07/1511400769_186:0:3642:2592_1920x0_80_0_0_2f54871467c64fd82abf59d1ba15cfa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
06:32 22.09.2022 (обновлено: 06:33 22.09.2022)
Минпромторг заявил, что в России достаточно запасов товаров
Минпромторг заявил, что в России товарные запасы находятся на достаточном уровне
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Запасов товаров в России достаточно, их регулярно пополняют ритейлеры, при этом случаев отсутствия каких-либо полиций в регионах также не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями… Случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство совместно с федеральными ритейлерами на регулярной основе осуществляет мониторинг запасов всех социально значимых товаров.
Кроме того, налажены механизмы оперативного реагирования на сложные внешние условия, а торговые сети поддерживают и пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах и на складах.
В среду председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев также заявил РИА Новости, что отечественные торговые сети обладают достаточным запасом товаров для удовлетворения повышенного спроса, однако оснований для повторения мартовского ажиотажа нет.