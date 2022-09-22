https://ria.ru/20220922/tovary-1818585385.html

Минпромторг заявил, что в России достаточно запасов товаров

Минпромторг заявил, что в России достаточно запасов товаров - РИА Новости, 22.09.2022

Минпромторг заявил, что в России достаточно запасов товаров

Запасов товаров в России достаточно, их регулярно пополняют ритейлеры, при этом случаев отсутствия каких-либо полиций в регионах также не наблюдается, сообщили... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T06:32

2022-09-22T06:32

2022-09-22T06:33

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Запасов товаров в России достаточно, их регулярно пополняют ритейлеры, при этом случаев отсутствия каких-либо полиций в регионах также не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.Отмечается, что министерство совместно с федеральными ритейлерами на регулярной основе осуществляет мониторинг запасов всех социально значимых товаров.Кроме того, налажены механизмы оперативного реагирования на сложные внешние условия, а торговые сети поддерживают и пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах и на складах.В среду председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев также заявил РИА Новости, что отечественные торговые сети обладают достаточным запасом товаров для удовлетворения повышенного спроса, однако оснований для повторения мартовского ажиотажа нет.

https://ria.ru/20220922/gosregulirovanie-1818579947.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)