https://ria.ru/20220922/terakty-1818582322.html

Под Херсоном предотвратили серию терактов, сообщил источник

Под Херсоном предотвратили серию терактов, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2022

Под Херсоном предотвратили серию терактов, сообщил источник

Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести главное управление разведки минобороны Украины, в том числе... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T04:47

2022-09-22T04:47

2022-09-22T05:19

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести главное управление разведки минобороны Украины, в том числе во время референдума, один диверсант нейтрализован, второй задержан, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Второго диверсанта выявили в городе Берислав, 19 сентября его нейтрализовали после того, как он оказал вооруженное сопротивление."На месте изъяли 10 килограммов тротила, а также карты, где отмечены объекты гражданской инфраструктуры Берислава, в отношение которых указанное лицо планировало совершить теракты, в том числе в период проведения референдума", - отметил источник.На видеокадрах операции, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, что нейтрализованный диверсант скрывался в частном доме и вел огонь оттуда по российским силовикам. В итоге им пришлось применить гранатомет.На месте боестолкновения помимо тротила изъяли три самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, три бутылки, предположительно, с "коктейлем Молотова", обгоревший автомат Калашникова, а также гранатометы РПГ-22 и РПГ-26.Нейтрализованный диверсант, как сообщил сотрудник российских силовых структур, прибыл в Борислав еще 12 сентября. Из организованного Панчуком тайника он извлек тротил и изготовил самодельные взрывные устройства, которые он собирался применить против сотрудников местной администрации, полиции, Росгвардии, а также местных жителей, не поддерживающих киевский режим.Задержанный Панчук рассказал РИА Новости, что в прошлом служил в органах внутренних дел Украины, а после начала российской спецоперации на него вышел Виталий, представившийся сотрудником украинской разведки. Он, по словам диверсанта, приказал сообщать, где располагаются российские военные и техника у заводов в Новой Каховке, в частности НКЭМЗ, снабдил бывшего полицейского тротилом и отправил взрывать ЛЭП под Новой Каховкой.Он пояснил, что в итоге побоялся взрывать, поскольку не был уверен, что успеет вовремя отбежать на безопасное расстояние, поэтому после оставил тротил в схроне для второго диверсанта, с которым общался по телефону, но имени которого, как уверяет, не знал.Фрагмент переписки двух диверсантов, в которой, очевидно, обсуждался процесс закладки и изъятия взрывчатки из схрона, российские силовики предоставили РИА Новости.Они также призвали жителей Херсонской области не поддаваться на подобные провокации со стороны украинских спецслужб, требующих от граждан осуществлять теракты и диверсии на освобожденных территориях."Не подвергайте себя и своих близких опасности, ведь неотвратимость наказания настигнет каждого, кто совершает преступление", - заключил сотрудник российских силовых структур.Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск и диверсантов в освобожденных Херсонской и Запорожской областях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, освобожденные территории готовятся провести 23—27 сентября референдумы о вхождении в состав России.

https://ria.ru/20220913/terakt-1816369364.html

https://ria.ru/20220920/teroborona-1818238179.html

https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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