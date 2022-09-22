https://ria.ru/20220922/terakty-1818582322.html
Под Херсоном предотвратили серию терактов, сообщил источник
Под Херсоном предотвратили серию терактов, сообщил источник - РИА Новости, 22.09.2022
Под Херсоном предотвратили серию терактов, сообщил источник
Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести главное управление разведки минобороны Украины, в том числе... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T04:47
2022-09-22T04:47
2022-09-22T05:19
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
в мире
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести главное управление разведки минобороны Украины, в том числе во время референдума, один диверсант нейтрализован, второй задержан, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Второго диверсанта выявили в городе Берислав, 19 сентября его нейтрализовали после того, как он оказал вооруженное сопротивление."На месте изъяли 10 килограммов тротила, а также карты, где отмечены объекты гражданской инфраструктуры Берислава, в отношение которых указанное лицо планировало совершить теракты, в том числе в период проведения референдума", - отметил источник.На видеокадрах операции, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, что нейтрализованный диверсант скрывался в частном доме и вел огонь оттуда по российским силовикам. В итоге им пришлось применить гранатомет.На месте боестолкновения помимо тротила изъяли три самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, три бутылки, предположительно, с "коктейлем Молотова", обгоревший автомат Калашникова, а также гранатометы РПГ-22 и РПГ-26.Нейтрализованный диверсант, как сообщил сотрудник российских силовых структур, прибыл в Борислав еще 12 сентября. Из организованного Панчуком тайника он извлек тротил и изготовил самодельные взрывные устройства, которые он собирался применить против сотрудников местной администрации, полиции, Росгвардии, а также местных жителей, не поддерживающих киевский режим.Задержанный Панчук рассказал РИА Новости, что в прошлом служил в органах внутренних дел Украины, а после начала российской спецоперации на него вышел Виталий, представившийся сотрудником украинской разведки. Он, по словам диверсанта, приказал сообщать, где располагаются российские военные и техника у заводов в Новой Каховке, в частности НКЭМЗ, снабдил бывшего полицейского тротилом и отправил взрывать ЛЭП под Новой Каховкой.Он пояснил, что в итоге побоялся взрывать, поскольку не был уверен, что успеет вовремя отбежать на безопасное расстояние, поэтому после оставил тротил в схроне для второго диверсанта, с которым общался по телефону, но имени которого, как уверяет, не знал.Фрагмент переписки двух диверсантов, в которой, очевидно, обсуждался процесс закладки и изъятия взрывчатки из схрона, российские силовики предоставили РИА Новости.Они также призвали жителей Херсонской области не поддаваться на подобные провокации со стороны украинских спецслужб, требующих от граждан осуществлять теракты и диверсии на освобожденных территориях."Не подвергайте себя и своих близких опасности, ведь неотвратимость наказания настигнет каждого, кто совершает преступление", - заключил сотрудник российских силовых структур.Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск и диверсантов в освобожденных Херсонской и Запорожской областях.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, освобожденные территории готовятся провести 23—27 сентября референдумы о вхождении в состав России.
https://ria.ru/20220913/terakt-1816369364.html
https://ria.ru/20220920/teroborona-1818238179.html
https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , В мире, Референдумы на освобожденных территориях
04:47 22.09.2022 (обновлено: 05:19 22.09.2022)
Под Херсоном предотвратили серию терактов, сообщил источник
Под Херсоном предотвратили теракты, которые планировали провести во время референдума
ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировало провести главное управление разведки минобороны Украины, в том числе во время референдума, один диверсант нейтрализован, второй задержан, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"В Херсонской области 21 сентября задержан Панчук Валерий Анатольевич, он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины по имени Виталий планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым", - сказал собеседник агентства.
Второго диверсанта выявили в городе Берислав, 19 сентября его нейтрализовали после того, как он оказал вооруженное сопротивление.
"На месте изъяли 10 килограммов тротила, а также карты, где отмечены объекты гражданской инфраструктуры Берислава, в отношение которых указанное лицо планировало совершить теракты, в том числе в период проведения референдума", - отметил источник.
На видеокадрах операции, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, что нейтрализованный диверсант скрывался в частном доме и вел огонь оттуда по российским силовикам. В итоге им пришлось применить гранатомет.
На месте боестолкновения помимо тротила изъяли три самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, три бутылки, предположительно, с "коктейлем Молотова", обгоревший автомат Калашникова, а также гранатометы РПГ-22 и РПГ-26.
Нейтрализованный диверсант, как сообщил сотрудник российских силовых структур, прибыл в Борислав еще 12 сентября. Из организованного Панчуком тайника он извлек тротил и изготовил самодельные взрывные устройства, которые он собирался применить против сотрудников местной администрации, полиции, Росгвардии, а также местных жителей, не поддерживающих киевский режим.
Задержанный Панчук рассказал РИА Новости, что в прошлом служил в органах внутренних дел Украины, а после начала российской спецоперации на него вышел Виталий, представившийся сотрудником украинской разведки. Он, по словам диверсанта, приказал сообщать, где располагаются российские военные и техника у заводов в Новой Каховке, в частности НКЭМЗ, снабдил бывшего полицейского тротилом и отправил взрывать ЛЭП под Новой Каховкой.
"Я поехал в эту сторону, где электростолбы, ведущие через озеро в сторону Крыма… Я не понял, какие столбы, поэтому я видео снял и фотографии. Не разобрался, какие столбы. Как мне сказали, что надо будет какие-то из этих столбов взорвать", - сказал задержанный.
Он пояснил, что в итоге побоялся взрывать, поскольку не был уверен, что успеет вовремя отбежать на безопасное расстояние, поэтому после оставил тротил в схроне для второго диверсанта, с которым общался по телефону, но имени которого, как уверяет, не знал.
Фрагмент переписки двух диверсантов, в которой, очевидно, обсуждался процесс закладки и изъятия взрывчатки из схрона, российские силовики предоставили РИА Новости.
Они также призвали жителей Херсонской области
не поддаваться на подобные провокации со стороны украинских спецслужб, требующих от граждан осуществлять теракты и диверсии на освобожденных территориях.
"Не подвергайте себя и своих близких опасности, ведь неотвратимость наказания настигнет каждого, кто совершает преступление", - заключил сотрудник российских силовых структур.
Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск и диверсантов в освобожденных Херсонской и Запорожской областях
.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, освобожденные территории готовятся провести 23—27 сентября референдумы о вхождении в состав России.