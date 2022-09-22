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Эксперт рассказал, зачем переводить телефон в авиарежим во время полета - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
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Эксперт рассказал, зачем переводить телефон в авиарежим во время полета
Эксперт рассказал, зачем переводить телефон в авиарежим во время полета - РИА Новости, 22.09.2022
Эксперт рассказал, зачем переводить телефон в авиарежим во время полета
Глава авиационного отдела CQUniversity Australia Дуг Друри рассказал, почему нужно обязательно переводить телефон в авиарежим во время полета, пишет The Sun. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T00:20
2022-09-22T01:59
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава авиационного отдела CQUniversity Australia Дуг Друри рассказал, почему нужно обязательно переводить телефон в авиарежим во время полета, пишет The Sun."Персональные электронные устройства могут излучать сигнал на той же частоте, что и системы связи и навигации самолета, создавая электромагнитные помехи", — поясняет он.По его словам, если раньше были отдельные полосы частот для мобильных телефонов, авиационной навигации и связи, то с появлением 5G опасность снова появилась."Полоса беспроводной сети 5G очень близка к зарезервированной, что может создавать помехи для навигационных систем вблизи аэропортов. Именно они помогают пилотам при посадке самолета", — говорит эксперт.Он рекомендует пассажирам всегда переводить все электронные устройства в режим полета.
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технологии, телефон, мобильный телефон, новости - туризм, туризм, безопасность
Туризм, Технологии, Телефон, Мобильный телефон, Новости - Туризм, Туризм, Безопасность
00:20 22.09.2022 (обновлено: 01:59 22.09.2022)
 
Эксперт рассказал, зачем переводить телефон в авиарежим во время полета

Эксперт объяснил, почему нужно обязательно переводить телефон в авиарежим во время полета

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава авиационного отдела CQUniversity Australia Дуг Друри рассказал, почему нужно обязательно переводить телефон в авиарежим во время полета, пишет The Sun.
"Персональные электронные устройства могут излучать сигнал на той же частоте, что и системы связи и навигации самолета, создавая электромагнитные помехи", — поясняет он.
По его словам, если раньше были отдельные полосы частот для мобильных телефонов, авиационной навигации и связи, то с появлением 5G опасность снова появилась.
"Полоса беспроводной сети 5G очень близка к зарезервированной, что может создавать помехи для навигационных систем вблизи аэропортов. Именно они помогают пилотам при посадке самолета", — говорит эксперт.
Он рекомендует пассажирам всегда переводить все электронные устройства в режим полета.
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