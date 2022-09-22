https://ria.ru/20220922/telefony-1818458198.html

Эксперт рассказал, зачем переводить телефон в авиарежим во время полета

Эксперт рассказал, зачем переводить телефон в авиарежим во время полета - РИА Новости, 22.09.2022

Эксперт рассказал, зачем переводить телефон в авиарежим во время полета

Глава авиационного отдела CQUniversity Australia Дуг Друри рассказал, почему нужно обязательно переводить телефон в авиарежим во время полета, пишет The Sun. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T00:20

2022-09-22T00:20

2022-09-22T01:59

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава авиационного отдела CQUniversity Australia Дуг Друри рассказал, почему нужно обязательно переводить телефон в авиарежим во время полета, пишет The Sun."Персональные электронные устройства могут излучать сигнал на той же частоте, что и системы связи и навигации самолета, создавая электромагнитные помехи", — поясняет он.По его словам, если раньше были отдельные полосы частот для мобильных телефонов, авиационной навигации и связи, то с появлением 5G опасность снова появилась."Полоса беспроводной сети 5G очень близка к зарезервированной, что может создавать помехи для навигационных систем вблизи аэропортов. Именно они помогают пилотам при посадке самолета", — говорит эксперт.Он рекомендует пассажирам всегда переводить все электронные устройства в режим полета.

https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

технологии, телефон, мобильный телефон, новости - туризм, туризм, безопасность