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На передовой технологического фронтира - РИА Новости, 22.09.2022
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На передовой технологического фронтира
На передовой технологического фронтира - РИА Новости, 22.09.2022
На передовой технологического фронтира
Одним из главных событий проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022 стала пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам", РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:02
2022-09-22T16:15
технологии
экономика
денис мантуров
россия
тюменская область
тюменский нефтегазовый форум
промышленно-энергетический форум tnf 2022
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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Одним из главных событий проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022 стала пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам", в которой приняли участие главы регионов, руководители крупных добывающих компаний и заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.На пути к промышленной независимостиГлавной темой сессии стала разработка новой промышленной политики в условиях санкционного давления, разработка стратегических векторов, по которым российская промышленность будет работать ближайшее десятилетие.В своем выступлении Мантуров отметил, что у российской добывающей отрасли уже есть опыт работы под санкциями.По словам министра, за эти почти восемь лет сделано достаточно многое. На тот момент российская добывающая отрасль была технологически независима всего лишь на 44%.За почти восемь лет, прошедших с с момента введения первых санкций против российских энергетиков, было разработано более 140 технологических позиций."Сами нефтегазовые компании также вкладываются и в развитие технологической независимости, и в производственные компании", - заявил министр.На сегодняшний день, по словам Мантурова, российская энергетическая отрасль достигла 60% технологической независимости. К 2025 году, по прогнозу министра, она составит 80%."Весь мир сейчас меняется, хотят иметь альтернативных поставщиков, найти альтернативные решения", - отметил Мантуров.По словам министра, достигнуты договоренности со странами Персидского залива, которые будут признавать российские технологические стандарты. Кроме того, в связи с санкционными вызовами в работу добывающей промышленности включились и предприятия оборонно-промышленного сектора. Например, концерн ВКО "Алмаз-Антей", которая представила уникальные технологии для морской добычи углеводородов, специальные растворы для гидроразрыва нефтеносных пластов – те самые технологии, поставлять которые Запад отказался еще в 2014 году.Отвечая на вызовыПредседатель правления и генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов заявил, что импортозаместительная повестка на предприятии сформировалась не вчера. Первые шаги были предприняты в 2016-2017 годах."Уже тогда в составе акционеров "СИБУР" были китайские компании, в том числе Sinopec - вторая по размеру компания в мире. Все это привело к тому, что в Тюменской области проект "ЗапСибНефтехим" имел в общезаводском хозяйстве порядка 80 % уже полностью локализованной продукции", - сказал Карисалов.В настоящий момент, по словам руководителя компании "СИБУР" в партнерстве с "Газпромом" на территории Амурской области реализуется проект Амурского горно-химического комбината в связке с Амурским газоперерабатывающим заводом."За 10 лет было сделано очень много для обеспечения предприятий конструкторскими кадрами, программным обеспечением. Мы стартуем точно не с пустого места", - подчеркнул Карисалов.Председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков рассказал о планах по разработке арктических месторождений и достижениях на этом пути. По его словам, сегодня 40% добычи составляют трудноизвлекаемые запасы. А с учетом новых вводимых мощностей доля ТрИЗ повысится до 80%."В последние 10-15 лет мы шли в новые регионы с более суровыми климатическими условиями, где не было соответствующей инфраструктуры. Сейчас более 40% добычи у нас уже приходится на Арктику", - сказал Дюков.На начальном этапе, по словам руководителя компании, в разработке трудноизвлекаемых запасов помогали зарубежные технологии и решения.Для решения этой задачи, по словам руководителя, "Газпромнефть", с одной стороны, уже много лет развивает сотрудничество с российскими производителями, с другой - прорабатывает возможности поставок запчастей и комплектующих к оборудованию из дружественных стран."Мы находимся на передовой технофронтира. Таких решений уже нет в мире. Полагаться приходится только на себя", - подчеркнул Дюков.Отказаться от миллионов, получить миллиардыЗначительная и ответственная миссия возложена в нынешних условиях и на органы власти. Об этом говорил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев."Уральский федеральный округ – уникальный в том плане, что у нас есть два субъекта-крупных заказчика нефтегазового оборудования – Ямал и Югра: они производят 90 % газа и 50 % нефти, естественно, все крупные нефтегазовые компании работают в этих двух регионах", - отметил Якушев.Четыре субъекта - Курганская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области, как напомнил чиновник, обладают развитым машиностроительным комплексом и научной базой для сопровождения нефтегазового сектора.Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в рамках поиска новых форм взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса регион готов стать инструментальной площадкой и выращивать новые нефтесервисные компании."Я прекрасно понимаю крупных заказчиков, когда к ним приходят сотни или тысячи различных компаний. С каждой надо выстроить диалог. Это отнимает много времени и сил, и не всегда дает какой-то результат. Я предлагаю вернуться к теме создания российских нефтесервисных компаний-интеграторов всех задач", - заявил Моор.В регионе, по словам губернатора, создан нефтегазовый кластер, который предлагает предприятиям энергетического сектора кооперацию вместо конкуренции. Также в регионе активно внедряется программа промышленного кэшбека, который распространяется на продукцию или услуги предприятий, являющихся членами нефтегазового кластера и производящих продукцию, зарегистрированную в Тюменской области.Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что регион может давать колоссальные объемы газа – до двух триллионов кубометров в год, но для этого не хватает технологий.Привлекать компании, по словам губернатора, удается благодаря специально введенному налоговому вычету."Мы готовы отказаться от сотен миллионов, чтобы получить миллиарды инвестиций", - подчеркнул Артюхов.Сотрудничество с МСПЗаместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров обозначил важность сотрудничества с малым и средним бизнесом.В настоящий момент, по словам руководителя, в финальной стадии оформления находятся 33 проекта, связанных с МСП.Важность сотрудничества с некрупными инициативными предпринимателями обозначил и первый вице-президент ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров. Однако на этом пути, по его словам, есть и проблемы.К сожалению, не у всех предприятий-поставщиков хватает мощностей на то, чтобы обеспечить все потребности заказчика. Существует и определенная нехватка молодых кадров, для формирования которых компания намерена сотрудничать с образовательными учреждениями.Закрывая сессию вице-премьер Денис Мантуров отметил важность сохранения живого формата общения и взаимодействия добывающих компаний и государства."Мы продолжим поддержку инновационных проектов в добыче. Все востребованные секторы углеводородной отрасли должны быть обязательно на повестке, должны поддерживаться со стороны государства и бизнеса. Все те предложения, которые прозвучали сегодня, мы постараемся отработать и прийти к нормативным решениям", - сказал Мантуров.
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технологии, экономика, денис мантуров, россия, тюменская область, тюменский нефтегазовый форум, промышленно-энергетический форум tnf 2022
Технологии, Экономика, Денис Мантуров, Россия, Тюменская область, Тюменский нефтегазовый форум, Промышленно-энергетический форум TNF 2022
16:02 22.09.2022 (обновлено: 16:15 22.09.2022)
 

На передовой технологического фронтира

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской областиЗаместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 в Тюмени
Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 в Тюмени - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Одним из главных событий проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022 стала пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам", в которой приняли участие главы регионов, руководители крупных добывающих компаний и заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На пути к промышленной независимости

Главной темой сессии стала разработка новой промышленной политики в условиях санкционного давления, разработка стратегических векторов, по которым российская промышленность будет работать ближайшее десятилетие.
В своем выступлении Мантуров отметил, что у российской добывающей отрасли уже есть опыт работы под санкциями.
"В 2014 году были введены первые санкции на поставку оборудования для освоения арктического шельфа и извлечения трудноизвлекаемых ископаемых и добычи из разрыва сланцевых пород. Это был первый вызов для нефтегазовых компаний", - сказал Мантуров.
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По словам министра, за эти почти восемь лет сделано достаточно многое. На тот момент российская добывающая отрасль была технологически независима всего лишь на 44%.
"Мы пошли на раскрутку имеющихся проектов, модернизацию мощностей, сформировали ту основу, на которой можно строить дальнейшие планы развития нефтегазовой отрасли в целом", - отметил Мантуров.
За почти восемь лет, прошедших с с момента введения первых санкций против российских энергетиков, было разработано более 140 технологических позиций.
"Сами нефтегазовые компании также вкладываются и в развитие технологической независимости, и в производственные компании", - заявил министр.
На сегодняшний день, по словам Мантурова, российская энергетическая отрасль достигла 60% технологической независимости. К 2025 году, по прогнозу министра, она составит 80%.
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"Весь мир сейчас меняется, хотят иметь альтернативных поставщиков, найти альтернативные решения", - отметил Мантуров.
По словам министра, достигнуты договоренности со странами Персидского залива, которые будут признавать российские технологические стандарты. Кроме того, в связи с санкционными вызовами в работу добывающей промышленности включились и предприятия оборонно-промышленного сектора. Например, концерн ВКО "Алмаз-Антей", которая представила уникальные технологии для морской добычи углеводородов, специальные растворы для гидроразрыва нефтеносных пластов – те самые технологии, поставлять которые Запад отказался еще в 2014 году.

Отвечая на вызовы

Председатель правления и генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов заявил, что импортозаместительная повестка на предприятии сформировалась не вчера. Первые шаги были предприняты в 2016-2017 годах.
"Уже тогда в составе акционеров "СИБУР" были китайские компании, в том числе Sinopec - вторая по размеру компания в мире. Все это привело к тому, что в Тюменской области проект "ЗапСибНефтехим" имел в общезаводском хозяйстве порядка 80 % уже полностью локализованной продукции", - сказал Карисалов.
В настоящий момент, по словам руководителя компании "СИБУР" в партнерстве с "Газпромом" на территории Амурской области реализуется проект Амурского горно-химического комбината в связке с Амурским газоперерабатывающим заводом.
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"За 10 лет было сделано очень много для обеспечения предприятий конструкторскими кадрами, программным обеспечением. Мы стартуем точно не с пустого места", - подчеркнул Карисалов.
Председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков рассказал о планах по разработке арктических месторождений и достижениях на этом пути. По его словам, сегодня 40% добычи составляют трудноизвлекаемые запасы. А с учетом новых вводимых мощностей доля ТрИЗ повысится до 80%.
"В последние 10-15 лет мы шли в новые регионы с более суровыми климатическими условиями, где не было соответствующей инфраструктуры. Сейчас более 40% добычи у нас уже приходится на Арктику", - сказал Дюков.
На начальном этапе, по словам руководителя компании, в разработке трудноизвлекаемых запасов помогали зарубежные технологии и решения.
"Но если говорить о технологических вызовах, которые стоят перед нами прямо сейчас, то ответов на эти вызовы нет нигде в мире. И нам надо полагаться только на себя и создавать собственные инновационные решения. А вторая, не менее важная задача - обеспечение непрерывности всех производственных процессов", - отметил Дюков.
Для решения этой задачи, по словам руководителя, "Газпромнефть", с одной стороны, уже много лет развивает сотрудничество с российскими производителями, с другой - прорабатывает возможности поставок запчастей и комплектующих к оборудованию из дружественных стран.
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"Мы находимся на передовой технофронтира. Таких решений уже нет в мире. Полагаться приходится только на себя", - подчеркнул Дюков.

Отказаться от миллионов, получить миллиарды

Значительная и ответственная миссия возложена в нынешних условиях и на органы власти. Об этом говорил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
"Поставщик и заказчик часто находятся в зоне конфликта. Поставщик хочет продать побольше и подороже, заказчик – купить подешевле и покачественнее. Власть в этом случае выступает неким буфером. Когда поставщики и заказчики встречаются на таких форумах, как тюменский, лицом к лицу обсуждают вопросы и проблемы, власть выступает в роли того самого коммуникатора, который может помочь прийти к соглашению", - заявил Якушев.
"Уральский федеральный округ – уникальный в том плане, что у нас есть два субъекта-крупных заказчика нефтегазового оборудования – Ямал и Югра: они производят 90 % газа и 50 % нефти, естественно, все крупные нефтегазовые компании работают в этих двух регионах", - отметил Якушев.
Четыре субъекта - Курганская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области, как напомнил чиновник, обладают развитым машиностроительным комплексом и научной базой для сопровождения нефтегазового сектора.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 20:08Тюменская область
Моор: Тюмень готова "выращивать" нефтесервисные компании
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в рамках поиска новых форм взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса регион готов стать инструментальной площадкой и выращивать новые нефтесервисные компании.
"Я прекрасно понимаю крупных заказчиков, когда к ним приходят сотни или тысячи различных компаний. С каждой надо выстроить диалог. Это отнимает много времени и сил, и не всегда дает какой-то результат. Я предлагаю вернуться к теме создания российских нефтесервисных компаний-интеграторов всех задач", - заявил Моор.
В регионе, по словам губернатора, создан нефтегазовый кластер, который предлагает предприятиям энергетического сектора кооперацию вместо конкуренции. Также в регионе активно внедряется программа промышленного кэшбека, который распространяется на продукцию или услуги предприятий, являющихся членами нефтегазового кластера и производящих продукцию, зарегистрированную в Тюменской области.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что регион может давать колоссальные объемы газа – до двух триллионов кубометров в год, но для этого не хватает технологий.
"В первую очередь нас всех сегодня волнуют технологии сжижения и, конечно, флот. С флотом - сложные задачи, которые предстоит серьезно решать. С технологиями сжижения ситуация лучше. У нас уже на Ямале четвертая очередь "Ямал СПГ" сделана на отечественной технологии. Она может быть среднетоннажная, но нет никаких сомнений, что в кооперации с промышленностью Урала, Нижнего Новгорода, Казани удастся получить нужный результат", - заявил Артюхов.
Привлекать компании, по словам губернатора, удается благодаря специально введенному налоговому вычету.
"Мы готовы отказаться от сотен миллионов, чтобы получить миллиарды инвестиций", - подчеркнул Артюхов.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 19:19Ямало-Ненецкий автономный округ
Артюхов пообещал поддержать предпринимателей ЯНАО в условиях санкций

Сотрудничество с МСП

Заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров обозначил важность сотрудничества с малым и средним бизнесом.
"Мы понимаем, что сотрудничество с крупным государственным концерном вызывает некоторые опасения у малого и среднего бизнеса. Но весь наш опыт работы и уже реализованные проекты свидетельствуют о том, что нам можно доверять. Мы собираемся и дальше использовать этот опыт – не только в ТЭКе, но и в медицине, и еще в ряде отраслей, которые мы для себя выбрали", - сказал Ведров.
В настоящий момент, по словам руководителя, в финальной стадии оформления находятся 33 проекта, связанных с МСП.
Важность сотрудничества с некрупными инициативными предпринимателями обозначил и первый вице-президент ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров. Однако на этом пути, по его словам, есть и проблемы.
"Часто наблюдается несоответствие заявленных поставщиками сертификатов и качества оборудования, которое мы в итоге получаем. Нам важно приобрести не только оборудование, но и сервисный цикл, чтобы поставщики несли ответственность за свою продукцию", - заявил Шамсуаров.
К сожалению, не у всех предприятий-поставщиков хватает мощностей на то, чтобы обеспечить все потребности заказчика. Существует и определенная нехватка молодых кадров, для формирования которых компания намерена сотрудничать с образовательными учреждениями.
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:00
Первые восемь региональных мер поддержки МСП стандартизируют до конца года
Закрывая сессию вице-премьер Денис Мантуров отметил важность сохранения живого формата общения и взаимодействия добывающих компаний и государства.
"Мы продолжим поддержку инновационных проектов в добыче. Все востребованные секторы углеводородной отрасли должны быть обязательно на повестке, должны поддерживаться со стороны государства и бизнеса. Все те предложения, которые прозвучали сегодня, мы постараемся отработать и прийти к нормативным решениям", - сказал Мантуров.
 
ТехнологииЭкономикаДенис МантуровРоссияТюменская областьТюменский нефтегазовый форумПромышленно-энергетический форум TNF 2022
 
 
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