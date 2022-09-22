16:02 22.09.2022 (обновлено: 16:15 22.09.2022)
На передовой технологического фронтира
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской областиЗаместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 в Тюмени
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Одним из главных событий проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022 стала пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам", в которой приняли участие главы регионов, руководители крупных добывающих компаний и заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
На пути к промышленной независимости
Главной темой сессии стала разработка новой промышленной политики в условиях санкционного давления, разработка стратегических векторов, по которым российская промышленность будет работать ближайшее десятилетие.
В своем выступлении Мантуров отметил, что у российской добывающей отрасли уже есть опыт работы под санкциями.
"В 2014 году были введены первые санкции на поставку оборудования для освоения арктического шельфа и извлечения трудноизвлекаемых ископаемых и добычи из разрыва сланцевых пород. Это был первый вызов для нефтегазовых компаний", - сказал Мантуров.
По словам министра, за эти почти восемь лет сделано достаточно многое. На тот момент российская добывающая отрасль была технологически независима всего лишь на 44%.
"Мы пошли на раскрутку имеющихся проектов, модернизацию мощностей, сформировали ту основу, на которой можно строить дальнейшие планы развития нефтегазовой отрасли в целом", - отметил Мантуров.
За почти восемь лет, прошедших с с момента введения первых санкций против российских энергетиков, было разработано более 140 технологических позиций.
"Сами нефтегазовые компании также вкладываются и в развитие технологической независимости, и в производственные компании", - заявил министр.
На сегодняшний день, по словам Мантурова, российская энергетическая отрасль достигла 60% технологической независимости. К 2025 году, по прогнозу министра, она составит 80%.
"Весь мир сейчас меняется, хотят иметь альтернативных поставщиков, найти альтернативные решения", - отметил Мантуров.
По словам министра, достигнуты договоренности со странами Персидского залива, которые будут признавать российские технологические стандарты. Кроме того, в связи с санкционными вызовами в работу добывающей промышленности включились и предприятия оборонно-промышленного сектора. Например, концерн ВКО "Алмаз-Антей", которая представила уникальные технологии для морской добычи углеводородов, специальные растворы для гидроразрыва нефтеносных пластов – те самые технологии, поставлять которые Запад отказался еще в 2014 году.
Отвечая на вызовы
Председатель правления и генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов заявил, что импортозаместительная повестка на предприятии сформировалась не вчера. Первые шаги были предприняты в 2016-2017 годах.
"Уже тогда в составе акционеров "СИБУР" были китайские компании, в том числе Sinopec - вторая по размеру компания в мире. Все это привело к тому, что в Тюменской области проект "ЗапСибНефтехим" имел в общезаводском хозяйстве порядка 80 % уже полностью локализованной продукции", - сказал Карисалов.
В настоящий момент, по словам руководителя компании "СИБУР" в партнерстве с "Газпромом" на территории Амурской области реализуется проект Амурского горно-химического комбината в связке с Амурским газоперерабатывающим заводом.
6 сентября, 07:01"Сибур" рассчитывает запустить Амурский ГХК до 2026 года
"За 10 лет было сделано очень много для обеспечения предприятий конструкторскими кадрами, программным обеспечением. Мы стартуем точно не с пустого места", - подчеркнул Карисалов.
Председатель правления ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков рассказал о планах по разработке арктических месторождений и достижениях на этом пути. По его словам, сегодня 40% добычи составляют трудноизвлекаемые запасы. А с учетом новых вводимых мощностей доля ТрИЗ повысится до 80%.
"В последние 10-15 лет мы шли в новые регионы с более суровыми климатическими условиями, где не было соответствующей инфраструктуры. Сейчас более 40% добычи у нас уже приходится на Арктику", - сказал Дюков.
На начальном этапе, по словам руководителя компании, в разработке трудноизвлекаемых запасов помогали зарубежные технологии и решения.
"Но если говорить о технологических вызовах, которые стоят перед нами прямо сейчас, то ответов на эти вызовы нет нигде в мире. И нам надо полагаться только на себя и создавать собственные инновационные решения. А вторая, не менее важная задача - обеспечение непрерывности всех производственных процессов", - отметил Дюков.
Для решения этой задачи, по словам руководителя, "Газпромнефть", с одной стороны, уже много лет развивает сотрудничество с российскими производителями, с другой - прорабатывает возможности поставок запчастей и комплектующих к оборудованию из дружественных стран.
8 сентября, 16:46"Газпром нефть" перевела НПЗ в России на отечественные катализаторы
"Мы находимся на передовой технофронтира. Таких решений уже нет в мире. Полагаться приходится только на себя", - подчеркнул Дюков.
Отказаться от миллионов, получить миллиарды
Значительная и ответственная миссия возложена в нынешних условиях и на органы власти. Об этом говорил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
"Поставщик и заказчик часто находятся в зоне конфликта. Поставщик хочет продать побольше и подороже, заказчик – купить подешевле и покачественнее. Власть в этом случае выступает неким буфером. Когда поставщики и заказчики встречаются на таких форумах, как тюменский, лицом к лицу обсуждают вопросы и проблемы, власть выступает в роли того самого коммуникатора, который может помочь прийти к соглашению", - заявил Якушев.
"Уральский федеральный округ – уникальный в том плане, что у нас есть два субъекта-крупных заказчика нефтегазового оборудования – Ямал и Югра: они производят 90 % газа и 50 % нефти, естественно, все крупные нефтегазовые компании работают в этих двух регионах", - отметил Якушев.
Четыре субъекта - Курганская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области, как напомнил чиновник, обладают развитым машиностроительным комплексом и научной базой для сопровождения нефтегазового сектора.
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в рамках поиска новых форм взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса регион готов стать инструментальной площадкой и выращивать новые нефтесервисные компании.
"Я прекрасно понимаю крупных заказчиков, когда к ним приходят сотни или тысячи различных компаний. С каждой надо выстроить диалог. Это отнимает много времени и сил, и не всегда дает какой-то результат. Я предлагаю вернуться к теме создания российских нефтесервисных компаний-интеграторов всех задач", - заявил Моор.
В регионе, по словам губернатора, создан нефтегазовый кластер, который предлагает предприятиям энергетического сектора кооперацию вместо конкуренции. Также в регионе активно внедряется программа промышленного кэшбека, который распространяется на продукцию или услуги предприятий, являющихся членами нефтегазового кластера и производящих продукцию, зарегистрированную в Тюменской области.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что регион может давать колоссальные объемы газа – до двух триллионов кубометров в год, но для этого не хватает технологий.
"В первую очередь нас всех сегодня волнуют технологии сжижения и, конечно, флот. С флотом - сложные задачи, которые предстоит серьезно решать. С технологиями сжижения ситуация лучше. У нас уже на Ямале четвертая очередь "Ямал СПГ" сделана на отечественной технологии. Она может быть среднетоннажная, но нет никаких сомнений, что в кооперации с промышленностью Урала, Нижнего Новгорода, Казани удастся получить нужный результат", - заявил Артюхов.
Привлекать компании, по словам губернатора, удается благодаря специально введенному налоговому вычету.
"Мы готовы отказаться от сотен миллионов, чтобы получить миллиарды инвестиций", - подчеркнул Артюхов.
Сотрудничество с МСП
Заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров обозначил важность сотрудничества с малым и средним бизнесом.
"Мы понимаем, что сотрудничество с крупным государственным концерном вызывает некоторые опасения у малого и среднего бизнеса. Но весь наш опыт работы и уже реализованные проекты свидетельствуют о том, что нам можно доверять. Мы собираемся и дальше использовать этот опыт – не только в ТЭКе, но и в медицине, и еще в ряде отраслей, которые мы для себя выбрали", - сказал Ведров.
В настоящий момент, по словам руководителя, в финальной стадии оформления находятся 33 проекта, связанных с МСП.
Важность сотрудничества с некрупными инициативными предпринимателями обозначил и первый вице-президент ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров. Однако на этом пути, по его словам, есть и проблемы.
"Часто наблюдается несоответствие заявленных поставщиками сертификатов и качества оборудования, которое мы в итоге получаем. Нам важно приобрести не только оборудование, но и сервисный цикл, чтобы поставщики несли ответственность за свою продукцию", - заявил Шамсуаров.
К сожалению, не у всех предприятий-поставщиков хватает мощностей на то, чтобы обеспечить все потребности заказчика. Существует и определенная нехватка молодых кадров, для формирования которых компания намерена сотрудничать с образовательными учреждениями.
Закрывая сессию вице-премьер Денис Мантуров отметил важность сохранения живого формата общения и взаимодействия добывающих компаний и государства.
"Мы продолжим поддержку инновационных проектов в добыче. Все востребованные секторы углеводородной отрасли должны быть обязательно на повестке, должны поддерживаться со стороны государства и бизнеса. Все те предложения, которые прозвучали сегодня, мы постараемся отработать и прийти к нормативным решениям", - сказал Мантуров.