https://ria.ru/20220922/tekhnika-1818591982.html
Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой
Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой - РИА Новости, 22.09.2022
Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой
Минобороны России опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в зоне проведения военной операции на Украине. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:45
2022-09-22T08:45
2022-09-22T11:12
россия
восточная европа
бмп-2
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в зоне проведения военной операции на Украине.В боях военнослужащие заполучили БТР-ЗУ украинского производства, дооборудованный иностранным вооружением, а также БМП-2, поставленную из стран Восточной Европы."(Украинские военнослужащие. — Прим. ред.) бросили БТР, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою", — рассказал наводчик-оператор Артем.По словам заместителя командира батальона по имени Александр, только в первый день боев он лично уничтожил пять боевых машин пехоты и один МТЛБ.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818599333.html
россия
восточная европа
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7 495 645-6601
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Кадры бронетехники, захваченной российскими десантниками
Кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе уничтожения подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
2022-09-22T08:45
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, восточная европа, бмп-2, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Восточная Европа, БМП-2, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
08:45 22.09.2022 (обновлено: 11:12 22.09.2022)
Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой
Минобороны показало кадры с украинской бронетехникой, захваченной российскими десантниками