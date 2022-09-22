https://ria.ru/20220922/tekhnika-1818591982.html

Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой

Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой - РИА Новости, 22.09.2022

Минобороны показало кадры с захваченной украинской бронетехникой

Минобороны России опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в зоне проведения военной операции на Украине. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:45

2022-09-22T08:45

2022-09-22T11:12

россия

восточная европа

бмп-2

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в зоне проведения военной операции на Украине.В боях военнослужащие заполучили БТР-ЗУ украинского производства, дооборудованный иностранным вооружением, а также БМП-2, поставленную из стран Восточной Европы."(Украинские военнослужащие. — Прим. ред.) бросили БТР, бежав, оставили там одежду, куртки, то есть как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем, готовимся применять его в бою", — рассказал наводчик-оператор Артем.По словам заместителя командира батальона по имени Александр, только в первый день боев он лично уничтожил пять боевых машин пехоты и один МТЛБ.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818599333.html

россия

восточная европа

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Кадры бронетехники, захваченной российскими десантниками Кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе уничтожения подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. 2022-09-22T08:45 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, восточная европа, бмп-2, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)