https://ria.ru/20220922/tallin-1818674521.html

Российский посол возложил венок к "Бронзовому солдату" в Таллине

Российский посол возложил венок к "Бронзовому солдату" в Таллине - РИА Новости, 22.09.2022

Российский посол возложил венок к "Бронзовому солдату" в Таллине

Посол России в Эстонии Владимир Липаев и российские дипломаты в день 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков возложили на военном... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:00

2022-09-22T14:00

2022-09-22T14:00

в мире

таллин

россия

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100711/73/1007117323_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_21fba16bfd119d7fb8cd00362ab0a712.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев и российские дипломаты в день 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков возложили на военном кладбище венок к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", сообщила в четверг пресс-служба посольства РФ."Посол России в Эстонии Владимир Липаев и военный атташе Андрей Бережной возложили на Военном кладбище венок к памятнику Воину-Освободителю по случаю 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций и общественности", - говорится в сообщении.Таллин был освобожден советскими войсками 22 сентября в ходе наступательной операции войск Ленинградского фронта, проведенной с 17 по 26 сентября 1944 года при поддержке сил Балтийского флота.Победа над фашистами в Эстонии стоила жизни десяткам тысяч советских солдат, включая эстонцев. Попытки фальсифицировать историю, стереть память о советских войнах-освободителях, спасших народы Европы от "коричневой чумы", безнравственны и достойны осуждения, отмечает посольство РФ.В четверг в Эстонии также официально отмечается так называемый "День сопротивления", посвященный сложившему свои полномочия 22 сентября 1944 года правительству страны. Правительство во главе с Отто Тиефом было образовано 18 сентября 1944 года, когда гитлеровские войска покинули Таллин, а советские солдаты еще вели бои на подступах к эстонской столице, и прекратило свое существование спустя четыре дня, после вступления в Таллин 22 сентября частей Советской Армии.

https://ria.ru/20220509/tallin-1787633222.html

https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html

таллин

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таллин, россия, эстония