https://ria.ru/20220922/tallin-1818674521.html
Российский посол возложил венок к "Бронзовому солдату" в Таллине
Российский посол возложил венок к "Бронзовому солдату" в Таллине - РИА Новости, 22.09.2022
Российский посол возложил венок к "Бронзовому солдату" в Таллине
Посол России в Эстонии Владимир Липаев и российские дипломаты в день 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков возложили на военном... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:00
2022-09-22T14:00
2022-09-22T14:00
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев и российские дипломаты в день 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков возложили на военном кладбище венок к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", сообщила в четверг пресс-служба посольства РФ."Посол России в Эстонии Владимир Липаев и военный атташе Андрей Бережной возложили на Военном кладбище венок к памятнику Воину-Освободителю по случаю 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций и общественности", - говорится в сообщении.Таллин был освобожден советскими войсками 22 сентября в ходе наступательной операции войск Ленинградского фронта, проведенной с 17 по 26 сентября 1944 года при поддержке сил Балтийского флота.Победа над фашистами в Эстонии стоила жизни десяткам тысяч советских солдат, включая эстонцев. Попытки фальсифицировать историю, стереть память о советских войнах-освободителях, спасших народы Европы от "коричневой чумы", безнравственны и достойны осуждения, отмечает посольство РФ.В четверг в Эстонии также официально отмечается так называемый "День сопротивления", посвященный сложившему свои полномочия 22 сентября 1944 года правительству страны. Правительство во главе с Отто Тиефом было образовано 18 сентября 1944 года, когда гитлеровские войска покинули Таллин, а советские солдаты еще вели бои на подступах к эстонской столице, и прекратило свое существование спустя четыре дня, после вступления в Таллин 22 сентября частей Советской Армии.
https://ria.ru/20220509/tallin-1787633222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таллин, россия, эстония
В мире, Таллин, Россия, Эстония
Российский посол возложил венок к "Бронзовому солдату" в Таллине
Российский посол Липаев возложил венок к "Бронзовому солдату" в день освобождения Таллина
ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен - РИА Новости.
Посол России в Эстонии Владимир Липаев и российские дипломаты в день 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков возложили на военном кладбище венок к подножию памятника Воину-освободителю, известному также как "Бронзовый солдат", сообщила
в четверг пресс-служба посольства РФ.
"Посол России в Эстонии Владимир Липаев и военный атташе Андрей Бережной возложили на Военном кладбище венок к памятнику Воину-Освободителю по случаю 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций и общественности", - говорится в сообщении.
Таллин был освобожден советскими войсками 22 сентября в ходе наступательной операции войск Ленинградского фронта, проведенной с 17 по 26 сентября 1944 года при поддержке сил Балтийского флота.
Победа над фашистами в Эстонии стоила жизни десяткам тысяч советских солдат, включая эстонцев. Попытки фальсифицировать историю, стереть память о советских войнах-освободителях, спасших народы Европы
от "коричневой чумы", безнравственны и достойны осуждения, отмечает посольство РФ.
В четверг в Эстонии также официально отмечается так называемый "День сопротивления", посвященный сложившему свои полномочия 22 сентября 1944 года правительству страны. Правительство во главе с Отто Тиефом было образовано 18 сентября 1944 года, когда гитлеровские войска покинули Таллин, а советские солдаты еще вели бои на подступах к эстонской столице, и прекратило свое существование спустя четыре дня, после вступления в Таллин 22 сентября частей Советской Армии.