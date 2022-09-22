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Лидеры Японии и Ирана обсудили сотрудничество стран и ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 22.09.2022
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Лидеры Японии и Ирана обсудили сотрудничество стран и ситуацию вокруг СВПД
Лидеры Японии и Ирана обсудили сотрудничество стран и ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 22.09.2022
Лидеры Японии и Ирана обсудили сотрудничество стран и ситуацию вокруг СВПД
Премьер Японии Фумио Кисида и президент Ирана Ибрахим Раиси провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, обсудив возможности расширения сотрудничества... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T04:53
2022-09-22T04:53
в мире
фумио кисида
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
япония
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ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида и президент Ирана Ибрахим Раиси провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, обсудив возможности расширения сотрудничества между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В результате переговоров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана в Вене в декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Иранская сторона оценила переговоры как успешные, однако госдеп США посчитал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением представителей сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены, в чем МИД Ирана обвинял американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. 24 августа иранская сторона получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.На прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявил, что США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам. Немногим ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что недавний ответ Тегерана, по мнению Вашингтона, отбрасывает переговоры по этой тематике назад, что делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе.
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в мире, фумио кисида, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), япония
В мире, Фумио Кисида, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Япония
04:53 22.09.2022
 
Лидеры Японии и Ирана обсудили сотрудничество стран и ситуацию вокруг СВПД

Премьер Японии Кисида обсудил с президентом Ирана Раиси ситуацию вокруг СВПД

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида и президент Ирана Ибрахим Раиси провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, обсудив возможности расширения сотрудничества между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"В ходе встречи президент Раиси вновь выразил соболезнования по случаю гибели бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и подчеркнул, что он хотел бы развивать двусторонние отношения между Японией и Ираном в различных областях. Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг СВПД. Премьер Кисида подчеркнул, что Япония продолжает поддерживать план и выразил надежду на скорейшее возвращение к нему всеми сторонами", - отмечается в сообщении японского МИД. Кисида и Раиси обсудили ситуацию в мире, в том числе на Ближнем Востоке и на Украине.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В результате переговоров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана в Вене в декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Иранская сторона оценила переговоры как успешные, однако госдеп США посчитал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением представителей сторон в свои столицы в конце марта 2022 года переговоры были приостановлены, в чем МИД Ирана обвинял американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. 24 августа иранская сторона получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.
На прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявил, что США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает американским интересам. Немногим ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что недавний ответ Тегерана, по мнению Вашингтона, отбрасывает переговоры по этой тематике назад, что делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 12:06
Продление СВПД отвечает интересам всех стран, заявили в Кремле
 
В миреФумио КисидаИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Япония
 
 
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