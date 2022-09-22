08:55 22.09.2022 (обновлено: 10:25 22.09.2022)
"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57
"Ростех": новая партия истребителей Су-57 поступит в ВКС России в ближайшее время
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, заявили в госкорпорации "Ростех".
"На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска", — говорится в пресс-релизе.
Директор корпорации Сергей Чемезов посетил авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в ОАК), где сейчас делают эти самолеты. Там, как отметила пресс-служба "Ростеха", он заявил, что "истребители находятся в высокой степени готовности, а темпы производства будут увеличены".
На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года", — сообщил гендиректор.
В "Ростехе" пояснили, что нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. В перспективе на предприятии построят новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, запустят третью очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой.