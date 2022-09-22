https://ria.ru/20220922/su-57-1818592876.html

"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57

"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57 - РИА Новости, 22.09.2022

"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57

Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, заявили в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:55

2022-09-22T08:55

2022-09-22T10:25

безопасность

сергей чемезов

юрий слюсарь

россия

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

войска воздушно-космической обороны

су-57

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, заявили в госкорпорации "Ростех"."На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска", — говорится в пресс-релизе.Директор корпорации Сергей Чемезов посетил авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в ОАК), где сейчас делают эти самолеты. Там, как отметила пресс-служба "Ростеха", он заявил, что "истребители находятся в высокой степени готовности, а темпы производства будут увеличены".На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года", — сообщил гендиректор.В "Ростехе" пояснили, что нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. В перспективе на предприятии построят новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, запустят третью очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой.

https://ria.ru/20220920/su-34-1818033420.html

https://ria.ru/20220916/samolety-1817063678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, сергей чемезов, юрий слюсарь , россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), войска воздушно-космической обороны, су-57