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"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57 - РИА Новости, 22.09.2022
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"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57
"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57 - РИА Новости, 22.09.2022
"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57
Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, заявили в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:55
2022-09-22T10:25
безопасность
сергей чемезов
юрий слюсарь
россия
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
войска воздушно-космической обороны
су-57
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, заявили в госкорпорации "Ростех"."На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска", — говорится в пресс-релизе.Директор корпорации Сергей Чемезов посетил авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в ОАК), где сейчас делают эти самолеты. Там, как отметила пресс-служба "Ростеха", он заявил, что "истребители находятся в высокой степени готовности, а темпы производства будут увеличены".На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года", — сообщил гендиректор.В "Ростехе" пояснили, что нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. В перспективе на предприятии построят новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, запустят третью очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой.
https://ria.ru/20220920/su-34-1818033420.html
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безопасность, сергей чемезов, юрий слюсарь , россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), войска воздушно-космической обороны, су-57
Безопасность, Сергей Чемезов, Юрий Слюсарь , Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Войска воздушно-космической обороны, Су-57
08:55 22.09.2022 (обновлено: 10:25 22.09.2022)
 
"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57

"Ростех": новая партия истребителей Су-57 поступит в ВКС России в ближайшее время

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, заявили в госкорпорации "Ростех".
"На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска", — говорится в пресс-релизе.
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Директор корпорации Сергей Чемезов посетил авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в ОАК), где сейчас делают эти самолеты. Там, как отметила пресс-служба "Ростеха", он заявил, что "истребители находятся в высокой степени готовности, а темпы производства будут увеличены".
На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года", — сообщил гендиректор.
В "Ростехе" пояснили, что нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. В перспективе на предприятии построят новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, запустят третью очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой.
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