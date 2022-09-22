https://ria.ru/20220922/studenty-1818795449.html
Студентов-очников призыв и мобилизация не коснутся, заверили в Генштабе
Студентов-очников призыв и мобилизация не коснутся, заверили в Генштабе - РИА Новости, 22.09.2022
Студентов-очников призыв и мобилизация не коснутся, заверили в Генштабе
Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:35
2022-09-22T20:35
2022-09-22T21:37
вооруженные силы рф
россия
безопасность
генштаб вс россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть – ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заявил Цимлянский.
https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, безопасность, генштаб вс россии
Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Генштаб ВС России
20:35 22.09.2022 (обновлено: 21:37 22.09.2022)
Студентов-очников призыв и мобилизация не коснутся, заверили в Генштабе
Генштаб: ни о какой мобилизации и призыве студентов-очников вузов речи не идет