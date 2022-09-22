https://ria.ru/20220922/studenty-1818795449.html

Студентов-очников призыв и мобилизация не коснутся, заверили в Генштабе

Студентов-очников призыв и мобилизация не коснутся, заверили в Генштабе - РИА Новости, 22.09.2022

Студентов-очников призыв и мобилизация не коснутся, заверили в Генштабе

Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:35

2022-09-22T20:35

2022-09-22T21:37

вооруженные силы рф

россия

безопасность

генштаб вс россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть – ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заявил Цимлянский.

https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793488.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы рф, россия, безопасность, генштаб вс россии