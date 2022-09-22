https://ria.ru/20220922/studenty-1818719413.html

Госпогранслужба Украины запретила студентам выезжать за границу

Госпогранслужба Украины запретила студентам выезжать за границу - РИА Новости, 22.09.2022

Госпогранслужба Украины запретила студентам выезжать за границу

Госпогранслужба Украины ограничивает выезд студентам и мужчинам призывного возраста на обучение за границу из-за массовых подделок документов, сообщает в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:03

2022-09-22T16:03

2022-09-22T16:03

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украина

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госпогранслужба Украины ограничивает выезд студентам и мужчинам призывного возраста на обучение за границу из-за массовых подделок документов, сообщает в четверг телеканал 5.ua.По данным телеканала, 5 сентября в МВД Украины объяснили, с какими документами студенты иностранных учебных заведений могут пересечь границу, добавив, что выехать смогут только поступившие в вузы до февраля этого года."Однако и это решение на самом деле не действует – студентам предыдущих лет покинуть страну тоже не удается", - сообщает телеканал.По информации телеканала, пограничники жалуются, что студенческие документы, необходимые для выезда за пределы страны, злоумышленники начали массово подделывать, поэтому, чтобы помешать "уклонистам" покидать страну, выезд запретили всем студентам.Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что в настоящее время выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен, по его словам, выезд студентам будет разрешен, если "правительство примет изменения в постановление 57, определяющее правила пересечения границы"."Чтобы люди смогли учиться в иностранных вузах и во время военного положения, правительство должно разработать специальный механизм пересечения границы. А пока в кабмине с этим затягивают", - сообщает телеканал.Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявил, что премьер Украины Денис Шмыгаль не подписал постановление о выезде из страны некоторых категорий призывников в командировку под залог в 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов). Правительство Украины с 1 сентября планировало дать разрешение на временный выезд за границу для командировки предпринимателям и представителям бизнеса.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818573947.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина