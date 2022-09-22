Более пятидесяти староверов переедут из США в Приморье
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСвященноиерей Сергий Попков (Палий) из семейского села Тарбагатай в Бурятии демонстрирует старинную религиозную книгу
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Более пятидесяти старообрядцев переедут из США в Приморский край России в ближайшее время, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ).
"Регион (Приморский край – ред.) в ближайшее время планирует принять на постоянное проживание более 50 человек из США", - сказано в сообщении.
Уточняется, что 20 сентября глава РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, они обсудили "вопросы обустройства соотечественников на исторической родине". В РПСЦ отмечают, что в Приморье уже живут и занимаются сельским хозяйством 46 семей – "это около 200 человек, которые ранее решили переехать из разных стран Южной Америки".
В 2019 году главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край. Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.