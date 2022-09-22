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Более пятидесяти староверов переедут из США в Приморье - РИА Новости, 22.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220922/starovery-1818632922.html
Более пятидесяти староверов переедут из США в Приморье
Более пятидесяти староверов переедут из США в Приморье - РИА Новости, 22.09.2022
Более пятидесяти староверов переедут из США в Приморье
Более пятидесяти старообрядцев переедут из США в Приморский край России в ближайшее время, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:54
2022-09-22T11:54
религия
олег кожемяко
владимир путин
приморский край
россия
сша
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
религия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Более пятидесяти старообрядцев переедут из США в Приморский край России в ближайшее время, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ)."Регион (Приморский край – ред.) в ближайшее время планирует принять на постоянное проживание более 50 человек из США", - сказано в сообщении.Уточняется, что 20 сентября глава РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, они обсудили "вопросы обустройства соотечественников на исторической родине". В РПСЦ отмечают, что в Приморье уже живут и занимаются сельским хозяйством 46 семей – "это около 200 человек, которые ранее решили переехать из разных стран Южной Америки".В 2019 году главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край. Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
https://ria.ru/20220622/osnovy-1797362104.html
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олег кожемяко, владимир путин, приморский край, россия, сша, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), религия
Религия, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Приморский край, Россия, США, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Религия
11:54 22.09.2022
 

Более пятидесяти староверов переедут из США в Приморье

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСвященноиерей Сергий Попков (Палий) из семейского села Тарбагатай в Бурятии демонстрирует старинную религиозную книгу
Священноиерей Сергий Попков (Палий) из семейского села Тарбагатай в Бурятии демонстрирует старинную религиозную книгу - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Более пятидесяти старообрядцев переедут из США в Приморский край России в ближайшее время, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ).
"Регион (Приморский край – ред.) в ближайшее время планирует принять на постоянное проживание более 50 человек из США", - сказано в сообщении.
Уточняется, что 20 сентября глава РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов) встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, они обсудили "вопросы обустройства соотечественников на исторической родине". В РПСЦ отмечают, что в Приморье уже живут и занимаются сельским хозяйством 46 семей – "это около 200 человек, которые ранее решили переехать из разных стран Южной Америки".
В 2019 году главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край. Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.
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РелигияОлег КожемякоВладимир ПутинПриморский крайРоссияСШАРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Религия
 
 
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