https://ria.ru/20220922/ssha-1818760362.html

Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно

Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно - РИА Новости, 22.09.2022

Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно

США считают, что на данном этапе "не время вести дела с РФ, как обычно", заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:17

2022-09-22T18:17

2022-09-22T18:50

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сша

в мире

джон кирби

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ООН, 22 сен - РИА Новости. США считают, что на данном этапе "не время вести дела с РФ, как обычно", заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя сроки возможного возобновления диалога по стратегической стабильности между двумя странами."На наш взгляд, сейчас на время вести дела с РФ, как обычно", - сказал агентству Кирби, который находится в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Диалог между Россией и США по вопросам стратегической стабильности был прерван по инициативе американской стороны вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале.

https://ria.ru/20220906/rossiya-1814829470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, джон кирби