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Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно
Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно - РИА Новости, 22.09.2022
Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно
США считают, что на данном этапе "не время вести дела с РФ, как обычно", заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:17
2022-09-22T18:17
2022-09-22T18:50
россия
сша
в мире
джон кирби
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ООН, 22 сен - РИА Новости. США считают, что на данном этапе "не время вести дела с РФ, как обычно", заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя сроки возможного возобновления диалога по стратегической стабильности между двумя странами."На наш взгляд, сейчас на время вести дела с РФ, как обычно", - сказал агентству Кирби, который находится в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Диалог между Россией и США по вопросам стратегической стабильности был прерван по инициативе американской стороны вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале.
https://ria.ru/20220906/rossiya-1814829470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, в мире, джон кирби
Россия, США, В мире, Джон Кирби
18:17 22.09.2022 (обновлено: 18:50 22.09.2022)
Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно
Представитель Белого дома Кирби: сейчас не время вести с Россией дела как обычно