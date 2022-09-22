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Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно - РИА Новости, 22.09.2022
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Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно
Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно - РИА Новости, 22.09.2022
Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно
США считают, что на данном этапе "не время вести дела с РФ, как обычно", заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:17
2022-09-22T18:50
россия
сша
в мире
джон кирби
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ООН, 22 сен - РИА Новости. США считают, что на данном этапе "не время вести дела с РФ, как обычно", заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя сроки возможного возобновления диалога по стратегической стабильности между двумя странами."На наш взгляд, сейчас на время вести дела с РФ, как обычно", - сказал агентству Кирби, который находится в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.Диалог между Россией и США по вопросам стратегической стабильности был прерван по инициативе американской стороны вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале.
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россия, сша, в мире, джон кирби
Россия, США, В мире, Джон Кирби
18:17 22.09.2022 (обновлено: 18:50 22.09.2022)
 
Белый дом заявил, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно

Представитель Белого дома Кирби: сейчас не время вести с Россией дела как обычно

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. США считают, что на данном этапе "не время вести дела с РФ, как обычно", заявил в четверг РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя сроки возможного возобновления диалога по стратегической стабильности между двумя странами.
"На наш взгляд, сейчас на время вести дела с РФ, как обычно", - сказал агентству Кирби, который находится в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Диалог между Россией и США по вопросам стратегической стабильности был прерван по инициативе американской стороны вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 13:49
США тревожит то, что Россия не сломалась под давлением, заявили в МИД
 
РоссияСШАВ миреДжон Кирби
 
 
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