17:01 22.09.2022 (обновлено: 17:34 22.09.2022)
В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк
Сенатор США Круз и конгрессвумен Тенни: главу Ирана Раиси не надо было пускать на ГА ООН
Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз и конгрессвумен-республиканка Клаудия Тенни раскритиковали приезд в США президента Ирана Ибрахима Раиси, заявив, что его не следовало пускать в страну.
Раиси ранее прилетел в США для участия в Генассамблее ООН. Это главное внешнеполитическое событие года проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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"Раиси не следовало пускать в нашу страну", - отметили Круз и Тенни в статье, которую написали для издания Newsweek.
Авторы публикации подчеркивают, что конгресс США запрещает президенту выдавать визы для участия в ГА ООН тем лидерам, которые "вели террористическую деятельность" и которые "представляют угрозу для национальной безопасности (США)".
"В январе Раиси угрожал убить бывшего президента (США) Дональда Трампа, бывшего госсекретаря Майка Помпео и других чиновников", - заявили Круз и Тенни, напомнив, что минюст США ранее также обвинил члена иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в планировании убийства бывшего советника Трампа Джона Болтона (в министерстве отмечали, что мотивом члена КСИР, вероятно, была месть за гибель в январе 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани).
По мнению Круза и Тенни, администрация Байдена должна была "отказать Раиси в визе из-за его террористической деятельности".
Власти Ирана ранее сообщали о намерении привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В январе Иран ввел новые санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против Сулеймани.
Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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