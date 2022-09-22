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В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк - РИА Новости, 22.09.2022
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В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк
В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк - РИА Новости, 22.09.2022
В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк
Американский сенатор-республиканец Тед Круз и конгрессвумен-республиканка Клаудия Тенни раскритиковали приезд в США президента Ирана Ибрахима Раиси, заявив, что РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:01
2022-09-22T17:34
в мире
касем сулеймани
тед круз (сенатор от штата техас)
ибрахим раиси
сша
иран
генеральная ассамблея оон
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз и конгрессвумен-республиканка Клаудия Тенни раскритиковали приезд в США президента Ирана Ибрахима Раиси, заявив, что его не следовало пускать в страну.Раиси ранее прилетел в США для участия в Генассамблее ООН. Это главное внешнеполитическое событие года проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке."Раиси не следовало пускать в нашу страну", - отметили Круз и Тенни в статье, которую написали для издания Newsweek.Авторы публикации подчеркивают, что конгресс США запрещает президенту выдавать визы для участия в ГА ООН тем лидерам, которые "вели террористическую деятельность" и которые "представляют угрозу для национальной безопасности (США)".По мнению Круза и Тенни, администрация Байдена должна была "отказать Раиси в визе из-за его террористической деятельности".Власти Ирана ранее сообщали о намерении привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В январе Иран ввел новые санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против Сулеймани.Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.
https://ria.ru/20220919/sanktsii-1817755389.html
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в мире, касем сулеймани, тед круз (сенатор от штата техас), ибрахим раиси, сша, иран, генеральная ассамблея оон, конгресс сша, оон
В мире, Касем Сулеймани, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Ибрахим Раиси, США, Иран, Генеральная Ассамблея ООН, Конгресс США, ООН
17:01 22.09.2022 (обновлено: 17:34 22.09.2022)
 
В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк

Сенатор США Круз и конгрессвумен Тенни: главу Ирана Раиси не надо было пускать на ГА ООН

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз и конгрессвумен-республиканка Клаудия Тенни раскритиковали приезд в США президента Ирана Ибрахима Раиси, заявив, что его не следовало пускать в страну.
Раиси ранее прилетел в США для участия в Генассамблее ООН. Это главное внешнеполитическое событие года проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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"Раиси не следовало пускать в нашу страну", - отметили Круз и Тенни в статье, которую написали для издания Newsweek.
Авторы публикации подчеркивают, что конгресс США запрещает президенту выдавать визы для участия в ГА ООН тем лидерам, которые "вели террористическую деятельность" и которые "представляют угрозу для национальной безопасности (США)".
"В январе Раиси угрожал убить бывшего президента (США) Дональда Трампа, бывшего госсекретаря Майка Помпео и других чиновников", - заявили Круз и Тенни, напомнив, что минюст США ранее также обвинил члена иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в планировании убийства бывшего советника Трампа Джона Болтона (в министерстве отмечали, что мотивом члена КСИР, вероятно, была месть за гибель в январе 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани).
По мнению Круза и Тенни, администрация Байдена должна была "отказать Раиси в визе из-за его террористической деятельности".
Власти Ирана ранее сообщали о намерении привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В январе Иран ввел новые санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против Сулеймани.
Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 12:40
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В миреКасем СулейманиТед Круз (сенатор от штата Техас)Ибрахим РаисиСШАИранГенеральная Ассамблея ООНКонгресс СШАООН
 
 
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