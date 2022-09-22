https://ria.ru/20220922/ssha-1818740451.html

В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк

В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк - РИА Новости, 22.09.2022

В конгрессе США раскритиковали приезд президента Ирана в Нью-Йорк

Американский сенатор-республиканец Тед Круз и конгрессвумен-республиканка Клаудия Тенни раскритиковали приезд в США президента Ирана Ибрахима Раиси, заявив, что РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:01

2022-09-22T17:01

2022-09-22T17:34

в мире

касем сулеймани

тед круз (сенатор от штата техас)

ибрахим раиси

сша

иран

генеральная ассамблея оон

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз и конгрессвумен-республиканка Клаудия Тенни раскритиковали приезд в США президента Ирана Ибрахима Раиси, заявив, что его не следовало пускать в страну.Раиси ранее прилетел в США для участия в Генассамблее ООН. Это главное внешнеполитическое событие года проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке."Раиси не следовало пускать в нашу страну", - отметили Круз и Тенни в статье, которую написали для издания Newsweek.Авторы публикации подчеркивают, что конгресс США запрещает президенту выдавать визы для участия в ГА ООН тем лидерам, которые "вели террористическую деятельность" и которые "представляют угрозу для национальной безопасности (США)".По мнению Круза и Тенни, администрация Байдена должна была "отказать Раиси в визе из-за его террористической деятельности".Власти Ирана ранее сообщали о намерении привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В январе Иран ввел новые санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против Сулеймани.Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20220919/sanktsii-1817755389.html

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сша

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касем сулеймани, тед круз (сенатор от штата техас), ибрахим раиси, сша, иран, генеральная ассамблея оон, конгресс сша, оон