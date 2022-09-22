02:44 22.09.2022 (обновлено: 02:49 22.09.2022)
СМИ: Британия хочет заключить долгосрочный договор о поставках СПГ из США
Bloomberg: Великобритания хочет заключить договор о поставках СПГ из США сроком до 20 лет
Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Великобритания добивается обеспечения долгосрочных - сроком до 20 лет - поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в преддверии зимнего энергетического кризиса, который "грозит подорвать экономику страны", передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
"Целевая группа британского правительства запрашивает у экспортеров СПГ предложения о поставках внутренним покупателям по контрактам, рассчитанным на 20 лет", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, запросы от британского правительства поступили через шесть месяцев после визита занимавшего на тот момент пост министра энергетики Кваси Квартенга в Вашингтон, где он встречался с американскими разработчиками экспортных мощностей СПГ.
Как пишет издание со ссылкой на источники, неясно, о поставке каких объемов СПГ пытается договориться Великобритания. По словам людей, знакомых с ситуацией, чиновники стремятся приобрести СПГ, индексированный к цене на газ на Henry Hub и поставляемый на условиях, при которых продавец должен доставить груз определенному покупателю и в определенное место.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.