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СМИ: Британия хочет заключить долгосрочный договор о поставках СПГ из США - РИА Новости, 22.09.2022
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СМИ: Британия хочет заключить долгосрочный договор о поставках СПГ из США
СМИ: Британия хочет заключить долгосрочный договор о поставках СПГ из США - РИА Новости, 22.09.2022
СМИ: Британия хочет заключить долгосрочный договор о поставках СПГ из США
Великобритания добивается обеспечения долгосрочных - сроком до 20 лет - поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в преддверии зимнего энергетического... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:44
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Великобритания добивается обеспечения долгосрочных - сроком до 20 лет - поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в преддверии зимнего энергетического кризиса, который "грозит подорвать экономику страны", передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.Как отмечается, запросы от британского правительства поступили через шесть месяцев после визита занимавшего на тот момент пост министра энергетики Кваси Квартенга в Вашингтон, где он встречался с американскими разработчиками экспортных мощностей СПГ.Как пишет издание со ссылкой на источники, неясно, о поставке каких объемов СПГ пытается договориться Великобритания. По словам людей, знакомых с ситуацией, чиновники стремятся приобрести СПГ, индексированный к цене на газ на Henry Hub и поставляемый на условиях, при которых продавец должен доставить груз определенному покупателю и в определенное место.Британия и другие европейские страны обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за экономической нецелесообразности длительного путешествия и высокого спроса в самом АТР.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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сша, россия, великобритания, в мире
США, Россия, Великобритания, В мире
02:44 22.09.2022 (обновлено: 02:49 22.09.2022)
 
СМИ: Британия хочет заключить долгосрочный договор о поставках СПГ из США

Bloomberg: Великобритания хочет заключить договор о поставках СПГ из США сроком до 20 лет

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Великобритания добивается обеспечения долгосрочных - сроком до 20 лет - поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в преддверии зимнего энергетического кризиса, который "грозит подорвать экономику страны", передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
"Целевая группа британского правительства запрашивает у экспортеров СПГ предложения о поставках внутренним покупателям по контрактам, рассчитанным на 20 лет", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, запросы от британского правительства поступили через шесть месяцев после визита занимавшего на тот момент пост министра энергетики Кваси Квартенга в Вашингтон, где он встречался с американскими разработчиками экспортных мощностей СПГ.
Как пишет издание со ссылкой на источники, неясно, о поставке каких объемов СПГ пытается договориться Великобритания. По словам людей, знакомых с ситуацией, чиновники стремятся приобрести СПГ, индексированный к цене на газ на Henry Hub и поставляемый на условиях, при которых продавец должен доставить груз определенному покупателю и в определенное место.
Британия и другие европейские страны обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за экономической нецелесообразности длительного путешествия и высокого спроса в самом АТР.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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