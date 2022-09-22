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Турчак сообщил, что многие члены ЕР хотят отправиться на фронт - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818662067.html
Турчак сообщил, что многие члены ЕР хотят отправиться на фронт
Турчак сообщил, что многие члены ЕР хотят отправиться на фронт - РИА Новости, 22.09.2022
Турчак сообщил, что многие члены ЕР хотят отправиться на фронт
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что получает поток обращений от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, а также региональных коллег,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:22
2022-09-22T13:34
специальная военная операция на украине
политика
андрей турчак
владимир путин
донецкая народная республика
донбасс
россия
единая россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что получает поток обращений от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, а также региональных коллег, которые желают пойти на фронт.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно - вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Турчака.Он отметил, что в ближайшее время сообщит имена коллег, кто мобилизуется. Многие из них в зоне спецоперации с самых первых дней, в том числе на передовой - организуют гуманитарную миссию, помогают "нашим ребятам" и мирным жителям, лечат раненых."В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, - это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах", - добавил секретарь Генсовета партии.
https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html
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политика, андрей турчак, владимир путин, донецкая народная республика, донбасс, россия, единая россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Политика, Андрей Турчак, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
13:22 22.09.2022 (обновлено: 13:34 22.09.2022)
 
Турчак сообщил, что многие члены ЕР хотят отправиться на фронт

Турчак сообщил, что получил поток обращений от членов ЕР, желающих отправиться на фронт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что получает поток обращений от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, а также региональных коллег, которые желают пойти на фронт.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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"Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно - вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Турчака.
Он отметил, что в ближайшее время сообщит имена коллег, кто мобилизуется. Многие из них в зоне спецоперации с самых первых дней, в том числе на передовой - организуют гуманитарную миссию, помогают "нашим ребятам" и мирным жителям, лечат раненых.
"В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, - это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах", - добавил секретарь Генсовета партии.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАндрей ТурчакВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияЕдиная РоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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