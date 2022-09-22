https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818662067.html

Турчак сообщил, что многие члены ЕР хотят отправиться на фронт

Турчак сообщил, что многие члены ЕР хотят отправиться на фронт - РИА Новости, 22.09.2022

Турчак сообщил, что многие члены ЕР хотят отправиться на фронт

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что получает поток обращений от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, а также региональных коллег,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:22

2022-09-22T13:22

2022-09-22T13:34

специальная военная операция на украине

политика

андрей турчак

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донецкая народная республика

донбасс

россия

единая россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что получает поток обращений от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, а также региональных коллег, которые желают пойти на фронт.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно - вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова Турчака.Он отметил, что в ближайшее время сообщит имена коллег, кто мобилизуется. Многие из них в зоне спецоперации с самых первых дней, в том числе на передовой - организуют гуманитарную миссию, помогают "нашим ребятам" и мирным жителям, лечат раненых."В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, - это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах", - добавил секретарь Генсовета партии.

https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html

https://ria.ru/20220921/dobrovoltsy-1818408527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, андрей турчак, владимир путин, донецкая народная республика, донбасс, россия, единая россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии