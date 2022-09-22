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В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818636032.html
В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины
В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины - РИА Новости, 22.09.2022
В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины
В районе Северска в ДНР Воздушно-космические силы РФ поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:09
2022-09-22T12:33
специальная военная операция на украине
россия
в мире
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В районе Северска в ДНР Воздушно-космические силы РФ поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше 1 000 боеприпасов к минометам", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий.
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818633804.html
россия
северск
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россия, в мире, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:09 22.09.2022 (обновлено: 12:33 22.09.2022)
 
В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины

Минобороны: в районе Северска ВКС РФ поразили пункт дислокации и склад бригад Украины

© РИА Новости / Кирилл НортонУдарные вертолеты Ка-52 Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Ударные вертолеты Ка-52 Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В районе Северска в ДНР Воздушно-космические силы РФ поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше 1 000 боеприпасов к минометам", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий.
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСеверскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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