https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818636032.html
В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины
В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины - РИА Новости, 22.09.2022
В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины
В районе Северска в ДНР Воздушно-космические силы РФ поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:09
2022-09-22T12:09
2022-09-22T12:33
специальная военная операция на украине
россия
в мире
северск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В районе Северска в ДНР Воздушно-космические силы РФ поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше 1 000 боеприпасов к минометам", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий.
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818633804.html
россия
северск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Северск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:09 22.09.2022 (обновлено: 12:33 22.09.2022)
В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины
Минобороны: в районе Северска ВКС РФ поразили пункт дислокации и склад бригад Украины