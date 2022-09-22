https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818636032.html

В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины

В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины - РИА Новости, 22.09.2022

В районе Северска ВКС поразили пункт дислокации и склад бригад Украины

В районе Северска в ДНР Воздушно-космические силы РФ поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины, сообщили в четверг в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:09

2022-09-22T12:09

2022-09-22T12:33

специальная военная операция на украине

россия

в мире

северск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В районе Северска в ДНР Воздушно-космические силы РФ поразили высокоточными ракетами пункт дислокации и склад двух бригад Украины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше 1 000 боеприпасов к минометам", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий.

https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818633804.html

россия

северск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, северск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины