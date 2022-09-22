https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818599333.html
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации
Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:42
2022-09-22T09:42
2022-09-22T10:15
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
вячеслав тимченко
госдума рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко."Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации. Это дело добровольное, которое запретить никто не может", - сказал он.По словам Тимченко, для этого парламентарию надо оформить отпуск.Председатель комитета уточнил также, что парламентарии, так же, как все россияне, приписаны к военкоматам по месту регистрации, в Совфеде и Госдуме отбельных военкоматов нет.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, вячеслав тимченко, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Вячеслав Тимченко, Госдума РФ
09:42 22.09.2022 (обновлено: 10:15 22.09.2022)
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации
Тимченко: депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации, оформив отпуск
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации. Это дело добровольное, которое запретить никто не может", - сказал он.
По словам Тимченко, для этого парламентарию надо оформить отпуск.
Председатель комитета уточнил также, что парламентарии, так же, как все россияне, приписаны к военкоматам по месту регистрации, в Совфеде и Госдуме
отбельных военкоматов нет.