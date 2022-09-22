Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818599333.html
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации
Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:42
2022-09-22T10:15
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
вячеслав тимченко
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/20/1560232088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5e353f0bfc205a70aecdc9c1a666bc4.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко."Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации. Это дело добровольное, которое запретить никто не может", - сказал он.По словам Тимченко, для этого парламентарию надо оформить отпуск.Председатель комитета уточнил также, что парламентарии, так же, как все россияне, приписаны к военкоматам по месту регистрации, в Совфеде и Госдуме отбельных военкоматов нет.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/20/1560232088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb562b2c99d579ecaba973ac80c822cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, вячеслав тимченко, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Вячеслав Тимченко, Госдума РФ
09:42 22.09.2022 (обновлено: 10:15 22.09.2022)
 
В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации

Тимченко: депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации, оформив отпуск

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации. Это дело добровольное, которое запретить никто не может", - сказал он.
По словам Тимченко, для этого парламентарию надо оформить отпуск.
Председатель комитета уточнил также, что парламентарии, так же, как все россияне, приписаны к военкоматам по месту регистрации, в Совфеде и Госдуме отбельных военкоматов нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииВячеслав ТимченкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала