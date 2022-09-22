https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818599333.html

В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации

В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022

В Совфеде рассказали, как депутаты смогут принять участие в спецоперации

Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:42

2022-09-22T09:42

2022-09-22T10:15

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

вячеслав тимченко

госдума рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко."Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации. Это дело добровольное, которое запретить никто не может", - сказал он.По словам Тимченко, для этого парламентарию надо оформить отпуск.Председатель комитета уточнил также, что парламентарии, так же, как все россияне, приписаны к военкоматам по месту регистрации, в Совфеде и Госдуме отбельных военкоматов нет.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, вячеслав тимченко, госдума рф