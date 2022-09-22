https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818595217.html
Глава Крыма изучит вопросы с обеспечением участников спецоперации
Глава Крыма изучит вопросы с обеспечением участников спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
Глава Крыма изучит вопросы с обеспечением участников спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на сайте правительства заработала специальная форма для обращения к властям по вопросам обеспечения военнослужащих СВО,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:14
2022-09-22T09:14
2022-09-22T09:14
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на сайте правительства заработала специальная форма для обращения к властям по вопросам обеспечения военнослужащих СВО, и пообещал лично изучать все проблемные темы."С сегодняшнего дня на официальном портале правительства республики Крым размещена кнопка и форма обращения на мое имя. Участники специальной военной операции: военнослужащие по контракту и добровольцы - смогут обращаться ко мне по вопросам материально-технического обеспечения бойцов и подразделений, поддержки семей и с другими просьбами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Принимаются также сообщения и на официальной странице главы региона в соцсети "ВКонтакте". Аксенов пообещал, что все поступившие обращения будет изучать лично, разбираться в каждой конкретной проблеме.
https://ria.ru/20220921/dobrovoltsy-1818411632.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей аксенов (политик), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик), Безопасность
Глава Крыма изучит вопросы с обеспечением участников спецоперации
Глава Крыма Аксенов пообещал изучить вопросы обеспечения участников спецоперации