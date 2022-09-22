https://ria.ru/20220922/smirnov-1818762375.html
Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело
Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело - РИА Новости, 22.09.2022
Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело
Президент Московской областной нотариальной палаты получил 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщила РИА... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:25
2022-09-22T18:25
2022-09-22T18:25
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россия
московская область (подмосковье)
москва
станислав смирнов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Московской областной нотариальной палаты получил 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщила РИА Новости старший помощник начальника столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Он подозревается в совершении преступления... "коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере", - сказала она.По версии следствия, в сентябре 2021 года Смирнов, зная, что женщина хотела, чтобы ее сына назначили на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья, потребовал 5 миллионов рублей за помощь в прохождении конкурса и назначении молодого человека на должность. Отмечается, что Смирнов получил деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.Иванова добавила, что в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты телефоны, документы и иные предметы. В настоящее время он доставлен в СК для проведения следственных действий, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Аналогичные данные распространила ФСБ РФ.
https://ria.ru/20220918/arest-1817644141.html
https://ria.ru/20220913/magnitogorsk-1816426999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, станислав смирнов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взятка
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Станислав Смирнов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взятка
Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело
СК возбудил дело против главы Московской областной нотариальной палаты Смирнова