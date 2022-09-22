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Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело - РИА Новости, 22.09.2022
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Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело
Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело - РИА Новости, 22.09.2022
Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело
Президент Московской областной нотариальной палаты получил 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщила РИА... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:25
2022-09-22T18:25
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
москва
станислав смирнов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взятка
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Московской областной нотариальной палаты получил 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщила РИА Новости старший помощник начальника столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Он подозревается в совершении преступления... "коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере", - сказала она.По версии следствия, в сентябре 2021 года Смирнов, зная, что женщина хотела, чтобы ее сына назначили на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья, потребовал 5 миллионов рублей за помощь в прохождении конкурса и назначении молодого человека на должность. Отмечается, что Смирнов получил деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.Иванова добавила, что в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты телефоны, документы и иные предметы. В настоящее время он доставлен в СК для проведения следственных действий, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Аналогичные данные распространила ФСБ РФ.
https://ria.ru/20220918/arest-1817644141.html
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, станислав смирнов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взятка
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Станислав Смирнов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взятка
18:25 22.09.2022
 
Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело

СК возбудил дело против главы Московской областной нотариальной палаты Смирнова

© Фото : Московская областная нотариальная палатаПрезидент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов
Президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : Московская областная нотариальная палата
Президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Московской областной нотариальной палаты получил 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщила РИА Новости старший помощник начальника столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Он подозревается в совершении преступления... "коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере", - сказала она.
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По версии следствия, в сентябре 2021 года Смирнов, зная, что женщина хотела, чтобы ее сына назначили на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья, потребовал 5 миллионов рублей за помощь в прохождении конкурса и назначении молодого человека на должность. Отмечается, что Смирнов получил деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.
Иванова добавила, что в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты телефоны, документы и иные предметы. В настоящее время он доставлен в СК для проведения следственных действий, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Аналогичные данные распространила ФСБ РФ.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваСтанислав СмирновСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взятка
 
 
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