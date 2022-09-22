https://ria.ru/20220922/smirnov-1818762375.html

Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело

Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело - РИА Новости, 22.09.2022

Против главы Московской областной нотариальной палаты возбудили дело

Президент Московской областной нотариальной палаты получил 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщила РИА... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:25

2022-09-22T18:25

2022-09-22T18:25

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

москва

станислав смирнов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взятка

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент Московской областной нотариальной палаты получил 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом, сообщила РИА Новости старший помощник начальника столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Он подозревается в совершении преступления... "коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере", - сказала она.По версии следствия, в сентябре 2021 года Смирнов, зная, что женщина хотела, чтобы ее сына назначили на должность нотариуса в одном из округов Подмосковья, потребовал 5 миллионов рублей за помощь в прохождении конкурса и назначении молодого человека на должность. Отмечается, что Смирнов получил деньги в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.Иванова добавила, что в служебном кабинете и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты телефоны, документы и иные предметы. В настоящее время он доставлен в СК для проведения следственных действий, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Аналогичные данные распространила ФСБ РФ.

https://ria.ru/20220918/arest-1817644141.html

https://ria.ru/20220913/magnitogorsk-1816426999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, станислав смирнов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взятка